Skandia Ballongflygaren Arenastaden

Skandia hyr ut 500 kvm i Ballongflygaren

HellermannTyton flyttar sitt nordiska huvudkontor från Corem i Kista till den nyligen uppförda fastigheten Ballongflygaren i Arenastaden. Skandia Fastigheter har tecknat ett hyresavtal om cirka 500 kvadratmeter.

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– Vi såg snabbt möjligheterna i Ballongflygaren. Här får vi ett modernt, flexibelt och representativt kontor som stödjer vårt arbetssätt och vår fortsatta utveckling. Läget ger dessutom mycket god tillgänglighet för både medarbetare, kunder och samarbetspartners, samtidigt som fastigheten erbjuder en hållbarhetsprestanda som är viktig för oss, säger Stefan Tillå, operations director Nordics på HellermanTyton.

HellermannTyton, en global leverantör av produkter och lösningar för kabelhantering och elinstallationer, som i dag sitter hos Corem på Isafjorddsgatan 5.

Ballongflygaren är en modern kontorsfastighet, miljöcertifierad enligt BREEAM-SE, i ett av Storstockholms snabbast växande affärsdistrikt där många kunskapsintensiva verksamheter valt att etablera sig. Det ökande intresset kring huset kan även tillskrivas områdets breda utbud av restauranger, service och mötesplatser, samt inte minst att pendelstationen ligger bokstavligen utanför dörren, med fyra minuter till Odenplan. Dessutom har man snabb access till E4/E20 och så småningom en helt ny tunnelbanelinje som granne.

– Vi ser en tydlig trend i att företag nu passar på att positionera om sig till moderna fastigheter vid bra kommunikationer, för att behålla och attrahera människor. HellermannTyton har varit tydliga med vad de sökt i sitt nästa kontor, inte minst flexibilitet, hög kvalitet och ett läge som fungerar för både verksamheten och medarbetarna. Ballongflygaren möter de behoven väl, och vi ser fram emot att välkomna dem till oss, säger Markus Pfister, fastighetschef för kontor och samhällsfastigheter på Skandia Fastigheter.

Inflyttning sker i början av år 2027.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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