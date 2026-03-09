Skandia Fastigheter ger hyresrabatt för åldersvarierade arbetsplatser

Skandia Fastigheter inför hyresrabatt för arbetsplatser med åldersblandade medarbetare. Fastighetsjätten vill belysa fastighetsägarens roll i ett längre arbetsliv. Men greppet kan också motverka den höga vakansgraden som branschen dras med.

Skandia Fastigheter inför hyresrabatt för åldersblandade arbetsplatser. Rabatten appliceras vid nyuthyrning.

Syftet är att skapa ett konkret incitament för företag att arbeta mer aktivt med åldersblandade organisationer, står det i ett pressmeddelande.

Enligt Skandia Fastigheters sajt ska företag med erfarenhetsbaserad kompetens få 25 procents hyresrabatt.

Samtidigt dras fastighetsbranschen av en skyhög vakansgrad, vilket blivit en rejält utmaning för många fastighetsägare.

I oktober kunde Fastighetsvärlden berätta om Cushman & Wakefields senaste rapport, där det framgick att 8-9 marknader i Stockholm hade en vakansgrad på mellan 15-33 procent.

Skandia Fastigheter äger och förvaltar 26 kontorsfastigheter med fokus på storstadsregionerna, främst i Stockholm och Malmö, men även i Uppsala.

