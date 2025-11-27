”Ska ha 100.000 kvadratmeter om fem år”

Homan Tehrani, vd Ioffice, anser att branschen, efter att ha studsat tillbaka, behöver börja växa igen.
Nya Lynea utökar med 08-köp
Brunswicks och Blackstones nya bolag gör sin andra investering.
”Gyllene tillfälle att lära av europeiska marknaden”
Maria Svensson Wiklander om hur coworkingbranschen utvecklas i Europa och hur Sverige kan lära sig av mogna marknader i Storbritannien och Frankrike.
Så mycket höjs hyrorna i Stockholm
Berör 50.000 hushåll. Branschorganisationen Fastighetsägarna kommenterar beskedet.
Mäktigast 2025 – tre nya
Nu redovisas placeringarna 17–50.
Pizza Hut i rekonstruktion
25 restauranger. Sverigechefen kommenterar för Fastighetsvärlden. En fastighetsägare står för var femte hyreskontrakt.
SHF slår till och köper 27.000 kvm handel
Stora livsmedelskedjor och kända lågpriskedjor är hyresgäster.
Ny strategi vid Castellum
Vd Pål Ahlsén berättar.
Platzer hyr ut 6.700 kvm kontor
Tioårigt hyresavtal och inflyttning våren 2026.
”Vi jagar inte kvadratmeter”
Patrik Åström, vd Helio, om att inte öppna anläggningar för volymens skull och om att bygga en modell där man kan betala marknadsmässig hyra.
Hovrätten: Ersättningslokal bedömdes godtagbar
Corem i process i hovrätten. Kostsam smäll för hyresgästen.
EQT gör rekordaffär
Har på några få år byggt en betydande logistikportfölj i USA.
Göteborg och Corem ger upp sitt svar på Kødbyen
”Det var svårt att få ihop delarna ekonomiskt”.