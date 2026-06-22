Johannes Nyberg: ”Ska fokusera på att hitta bra affärer och höja rösten”

Ni äger endast ett fängelse, Salberga, ett av de största. Kan det bli fler framöver?

– Absolut. Vi håller faktiskt på med en ny anstalt i Markaryd, en klass 3-anstalt. Den typen av byggnader har många fördelar genom att det finns så många alternativa användningsområden om det senare inte längre ska användas som fängelse. Vi bidrar gärna till fler anstalter. Vi har byggt ut Salberga flera gånger, och det kan säkert bli aktuellt igen.

Vad kommer ni att fokusera på under årets Almedalen?

– Vi kommer att fokusera på att hitta bra affärer och höja rösten kring sådant som vi tycker är viktigt. Det är fjärde gången jag är på plats i Almedalen, och jag kommer att medverka vid ett antal paneldiskussioner. Jag tycker det är ett utmärkt forum. Jag tycker allmänt att Visby är trevligt, med ringmuren, och jag kan även tipsa om Gotlands museum.

Inom vilket segment ser ni mest fram emot att göra affärer de kommande åren?

– Industri- och produktionsfastigheter i Norden där det finns en bra motpart i form av en stark hyresgäst. Jag tror att vi kommer att få se många företag som kommer att ta hem produktion till Sverige, från exempelvis Kina. Då finns vi där som en bra fastighetsägare.