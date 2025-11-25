”Ska bygga bäst, inte mest”

Carl Ek Fastigheter vill göra unika projekt som sticker ut – gärna landmärken – och har blivit en av de ledande bolagen i sin nisch. Nu vill bolaget också ta ledartröjan inom hållbarhet.
Mäktigast 2025 – tre nya
Nu redovisas placeringarna 20–50.
Göteborg och Corem ger upp sitt svar på Kødbyen
”Det var svårt att få ihop delarna ekonomiskt”.
Kallenvret: Norsk våg av pengar till Sverige
Savills Nordenansvarig pekar ut investerare från ett land som kommer att investera.
”Det är en otroligt viktig bransch”
Louise Hellman Strand, vd 7A, om att företag, och fastighetsägare, ser värdet av coworking och att marknaden är beredda att betala för tjänsten.
Efter nobben från regeringen – så blir centrala Västerås
Blir istället endast en mindre påbyggnation.
Värvar Hjortzén från Besqab
”Det finns många möjligheter på dagens marknad som vi ska ta tillvara”.
Skanska får i uppdrag att bygga om operan
Statens Fastighetsverks hittills mest omfattande projekt.
Planerar köpa tre fastigheter – ett tidigare storfängelse
Affär med två fastigheter växer sannolikt till tre.
”Inte samma typ av rabatthysteri”
Niclas Söör, vd Dospace, om framtidens arbetsplats, konkurrensen inom coworking och omsättningsbaserad hyra.
Podcasten Fastighet & Finans om SBB:s senaste storaffär
Lyssna även till resonemang kring Citycons budpliksbud, Sveafastigheters affär och en utköpskandidat samt förstås till storaffären mellan PPI och SBB.
Kommun gör udda köp av omtvistad tingsrätt
Kort hyresavtal. Uppmärksammats för kriminella kopplingar.
Bakslag: Höga vakanser när konkursat bestånd ska säljas
Nästan 300 bostäder ingår. Ägaren höll ut i fyra år.
Bonäsudden köper för 676 miljoner
Affär med 318 nyproducerade bostäder.
Fyra heta spaningar från Coworking Europe i Berlin
✓ Managementmodellerna växer. ✓ Fastighetsägarnas roll. ✓ Köpa hela upplevelsen i hela huset. ✓ Jättarnas roll. ✓ Den verkliga efterfrågan.