Pizza Huts rekonstruktion har förlängts. Sju restauranger stänger, men för merparten fortsätter verksamheten som vanligt. Alla åtta restauranger hos Prisma Properties överlever.

– Det handlar om restauranger som inte är eller har varit lönsamma historiskt. Därför måste vi vidta åtgärder för att rädda andra verksamheter. Tyvärr har felaktiga uppgifter spridits om att samtliga hyreskontrakt är uppsagda. Men så är det inte, säger rekonstruktören Carl Johan Friis, på advokatbyrån Lindskog Malmström till FS Fastfood.

Hyreskontrakten för följande restauranger är uppsagda:

Solna centrum (fastighetsägare är Alecta Fastigheter)

Bromma Blocks (Svenska Handelsfastigheter)

Täby Centrum (URW)

Sundbyberg, Landsvägen 52 (AMF Fastigheter)

Borås (Ås Härads)

Halmstad, Hallarna (Eurocommercial)

Borlänge, intill Kupolen (Svenska Handelsfastigheter)

Totalt har det funnits 24 restauranger. Åtta har haft Prisma Properties som hyresvärd. Alla dessa blir kvar.

NRG Pizza AB (som driver Pizza Hut i Sverige) har i meddelande till Prisma Properties bekräftat att bolaget avser att fullfölja samtliga hyresavtal som gäller mellan bolaget och Prisma Properties och att hyresavtalen kommer att fullföljas i enlighet med gällande villkor.

Prisma Properties har totalt åtta hyresavtal med NRG Pizza AB avseende restauranglokaler belägna i Örebro, Västerås, Sundsvall, Norrköping, Karlstad, Handen, Norsborg och Växjö. Avtalen har en genomsnittlig återstående avtalstid om 5,5 år och motsvarar cirka två procent av Prisma Properties totala hyresvärde.