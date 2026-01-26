Chefsekonomerna (fv): Mattias Persson, Annika Winsth, Jens Magnusson, Susanne Spector, Alexandra Stråberg, Robert Boije och Christina Nyman. | Pressbilder: Swedbank, Nordea, SEB, Danske Bank, Länsförsäkringar, SBAB, Handelsbanken och Riksbanken. Montage: Zmarta

Sju chefsekonomer: Då höjer Riksbanken räntan

Jämförelsetjänsten Zmarta har bett sju av landets främsta chefsekonomer att spå ränteutvecklingen under det kommande året. De har också svarat på när de tror att Riksbanken höjer räntan nästa gång. En av sju spår en höjning redan i år medan en tror det dröjer ända till hösten 2027.

När Riksbanken sänkte styrräntan till 1,75 procent i september 2025, var det den åttonde sänkningen på knappt ett och ett halvt år. Frågan är vad som händer med räntan nu? Och hur kommer bolåneräntorna utvecklas under året – både de rörliga och bundna?

För att få svar har Zmarta bett sju chefsekonomer att ge sin syn på hur bolåneräntorna kommer att utvecklas under 2026. Zmarta har även frågat när Riksbanken kan tänkas börja höja räntan igen.

Enligt Zmartas enkät spår sex av sju chefsekonomer att Riksbanken höjer räntan först under nästa år. Mot strömmen går Susanne Spector på Danske Bank. Enligt henne höjer Riksbanken redan i december. I andra änden finns Mattias Persson på Swedbank. Han tror det dröjer till hösten 2027 innan det blir en höjning och öppnar för ytterligare en räntesänkning.

– På kort sikt (2026) är det risk att inflationen faller mer än förväntat och att Riksbanken därför tvingas sänka ytterligare en gång, säger Mattias Persson, chefsekonom på Swedbank.

Zmartas enkät 2026 – Sju chefsekonomer svarar

  1. När tror du att Riksbanken höjer styrräntan igen?
  2. Hur tror du att bankernas räntor på bolån utvecklas under 2026?

Robert Boije, chefsekonom SBAB

Nästa räntehöjning: Mars 2027
Ränteprognos bolån 2026 (snitträntor)
Rörligt (3 mån): Upp 0,2 procentenheter (jämfört med dec, 2025)
3 år bundet: Upp 0,4 procentenheter (jämfört med dec, 2025)
5 år bundet: Upp 0,5 procentenheter (jämfört med dec, 2025)

Jens Magnusson, chefsekonom SEB

Nästa räntehöjning: Apr-sep 2027
Ränteprognos bolån 2026 (listräntor)
Rörligt (3 mån): Oförändrad
3 år bundet: Höjs 0,20 procentenheter
5 år bundet: Höjs 0,30 procentenheter

Christina Nyman, chefsekonom Handelsbanken

Nästa räntehöjning: Mars 2027
Ränteprognos bolån 2026 (snitträntor)
Rörligt (3 mån): Oförändrad
3 år bundet: Höjs 0,30 procentenheter (från 3,0 till 3,3%)
5 år bundet: Höjs 0,20 procentenheter (från 3,2 till 3,4%)

Mattias Persson, chefsekonom och global chef för Swedbank makroanalys

Nästa räntehöjning: Sep-nov 2027
Ränteprognos bolån 2026 (listräntor)
Rörligt (3 mån): Oförändrad
3 år bundet: Upp 0,10 procentenheter
5 år bundet: Upp 0,15 procentenheter

Susanne Spector, chefsekonom Danske Bank

Nästa räntehöjning: December 2026
Ränteprognos bolån 2026 (listräntor)
Rörligt (3 mån): Oförändrad
3 år bundet: Marginellt upp
5 år bundet: Marginellt upp

Alexandra Stråberg, chefsekonom Länsförsäkringar

Nästa räntehöjning: Första halvåret 2027
Ränteprognos bolån 2026 (listräntor)
Rörligt (3 mån): Oförändrad
3 år bundet: Marginellt upp
5 år bundet: Marginellt upp

Annika Winsth, chefsekonom Nordea:

Nästa räntehöjning: Januari/februari 2027
Ränteprognos bolån 2026 (listräntor):
Rörligt (3 mån): Oförändrad
3 år bundet: Upp 0,15 procentenheter
5 år bundet: Upp 0,30 procentenheter

