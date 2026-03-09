Visionsbild nya Söderhallarna. Illustration: Atrium Ljungberg.

Sjömat flyttar in i Söderhallarna

I höst invigs Atrium Ljungbergs nya Söderhallarna; en modern saluhall där handplockade aktörer tillsammans skapar Stockholms nya matdestination. Nu står det klart att Sjömat öppnar en fisk- och skaldjursbar med tydligt fokus på råvara, kunskap och genuint mathantverk. Etableringen blir ett naturligt komplement till övriga koncept och stärker den efterlängtade mixen av kvalitetsdrivna mataktörer.

Med etableringen i Söderhallarna vill Sjömat skapa ”Västkusten i Stockholm”. Erbjudandet byggs runt en fiskdisk och tillhörande matbar med sittplatser. Här ges vägledning, tillagningsråd och smakprovningar och events som fördjupar kundens upplevelse.

Här möts helfisk, filéat, förädlade produkter tillsammans med kompletta måltider; allt med kvalitet i fokus. Sortimentet sträcker sig från klassiska råvaror till nya innovativa produkter, inklusive utveckling av egna produkter och koncept liksom hållbara alternativ, såsom ASC-märkt landodlad lax.

– För oss handlar allt om råvaran. Vi vill ta med känslan av västkustens kustsamhällen till Stockholm – där fisk och skaldjur får stå i centrum och där kunskap, transparens och genuint hantverk är en självklar del av upplevelsen. I Söderhallarna får vi möjlighet att möta gästerna nära, guida dem i säsongens bästa fångster och visa upp bredden av det vi kan och brinner för. Att bli en del av en så noggrant kurerad saluhall, tillsammans med andra kvalitetsaktörer, känns helt rätt för oss, säger Christian von der Lancken, vd Sjömat Group.

– Sjömat kommer in med ett starkt hantverksfokus och en tydlig råvaruprägel, precis den nivå av expertis och kvalitet som vi vill att nya Söderhallarna ska stå för. Deras moderna västkustuttryck och passion för kunskap och inte minst hållbar fisk- och skaldjur passar publiken på Söder perfekt, säger Mattias Roussakoff, Leasing Manager Food & Beverage på Atrium Ljungberg.

Söderhallarna på Medborgarplatsen genomgår just nu en omfattande renovering. Byggnaden kommer fortsatt att rymma en publik bottenvåning med saluhall, och restauranger, medan de övre våningsplanen får nyrenoverade kontor. Sedan tidigare är det kommunicerat att välrenommerade Ostboden och Köttkompaniet öppnar i nya Söderhallarna, liksom Gränd med sitt fokus på hantverksöl och gastronomi från olika delar av världen. På de nedre våningsplanen kommer även Filmstaden och Systembolaget slå upp dörrarna igen. Nya Söderhallarna planeras att öppna i slutet av 2026.

