Sista chansen: Gratis nedladdning av magasin

Det återstår endast några få dagar av erbjudandet att gratis ladda ner hela magasinet Fastighetsvärlden nr 7/2025.

Magasinet innehåller bland annat:

  • En längre text om vinnarna på Förbifarten.
  • Påverkan av AI – frälsning eller fallgrop? Fyra experter om fördelar och nackdelar med AI-implementering inom fastighetsbranschen.
  • De nya säkerhetshoten mot branschen.
  • Att bygga i trä
  • Dubbla topplistor. Vi listar bolagen med 20 mesta elladdarna och 20 största inom solenergi.
  • Coworking – ljusare utsikter. Topplista och intervjuer med sex vd:ar.

Plus mycket mer. Ladda ner hela magasinet här.

Erbjudandet gäller november månad ut.

Idag kl. 07:04

Känd trio satsar ihop – fokus på handelsfastigheter

” Vi kommer att bygga ett fastighetsbolag där kvalitet, kundfokus och långsiktighet är ledord”.

”Ska ha 100.000 kvadratmeter om fem år”

Homan Tehrani, vd Ioffice, anser att branschen, efter att ha studsat tillbaka, behöver börja växa igen.

Nya Lynea utökar med 08-köp

Brunswicks och Blackstones nya bolag gör sin andra investering.
Krönika

”Gyllene tillfälle att lära av europeiska marknaden”

Maria Svensson Wiklander om hur coworkingbranschen utvecklas i Europa och hur Sverige kan lära sig av mogna marknader i Storbritannien och Frankrike.

Så mycket höjs hyrorna i Stockholm

Berör 50.000 hushåll. Branschorganisationen Fastighetsägarna kommenterar beskedet.
Topplista

Mäktigast 2025 – tre nya

Nu redovisas placeringarna 17–50.

Pizza Hut i rekonstruktion

25 restauranger. Sverigechefen kommenterar för Fastighetsvärlden. En fastighetsägare står för var femte hyreskontrakt.

SHF slår till och köper 27.000 kvm handel

Stora livsmedelskedjor och kända lågpriskedjor är hyresgäster.

Nivika vill höja hyrorna med upp till 65%

Extremt anser Hyresgästföreningen om yrkandet. Förhandlingarna har strandat.

Börsbolaget försvarar och motiverar höjningen

Ny strategi vid Castellum

Vd Pål Ahlsén berättar.

Platzer hyr ut 6.700 kvm kontor

Tioårigt hyresavtal och inflyttning våren 2026.

”Vi jagar inte kvadratmeter”

Patrik Åström, vd Helio, om att inte öppna anläggningar för volymens skull och om att bygga en modell där man kan betala marknadsmässig hyra.

Hovrätten: Ersättningslokal bedömdes godtagbar

Corem i process i hovrätten. Kostsam smäll för hyresgästen.

EQT gör rekordaffär

Har på några få år byggt en betydande logistikportfölj i USA.

Göteborg och Corem ger upp sitt svar på Kødbyen

”Det var svårt att få ihop delarna ekonomiskt”.

