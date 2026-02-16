Illustration: Humlegården

Singular Society öppnar hos Humlegården vid Engelbrektsplan

Under våren 2026 öppnar Singular Society en flaggskeppsbutik på Birger Jarlsgatan 28. Etableringen blir H&M-varumärkets största fysiska satsning hittills. Butiken är 630 kvm. Det blir även ett café med uteservering mot torget. Det handlar om Bank of Chinas tidigare lokal som nu alltså öppnas upp.

Annons

Singular Society är ett varumärke inom H&M-gruppen och grundades 2020.

Butiken kommer att erbjuda ett komplett sortiment av dam- och herrkläder, accessoarer och heminredning, samt en blomsterbutik och ett café med uteservering mot torget.

– Vårt mål har alltid varit att göra högkvalitativa produkter tillgängliga för våra medlemmar till ett exceptionellt bra värde, och vi har växt mycket sedan starten 2020, samt sett ett fantastiskt intresse. Nu är vi otroligt glada över att kunna öppna vår första flaggskeppsbutik, som erbjuder en helhetsupplevelse av Singular Society. Här kan du upptäcka hela vårt sortiment av över 3 000 lyxiga vardagsprodukter, och vi kommer även att erbjuda blommor och en kaffebar med uteservering, säger Erik Zetterberg, medgrundare och Creative Director på Singular Society.

Butiken och inredningen är framtagen i samarbete med Hultman–Vogt Arkitekter och Daniel Östman, och en central del i arbetet med butikslokalen har varit att lyfta fram och återskapa byggnadens ursprungliga karaktär. Öppningen är planerad till sen vår 2026.

Humlegården Fastigheter äger flera byggnader intill Engelbrektsplan och har arbetat med utvecklingen av platsen under flera år. Kvarteret har blivit en eftertraktad plats för dem som söker karaktärsfulla lokaler av hög kvalitet i en miljö som kombinerar en urban atmosfär med Humlegårdens grönska och lugn.

Fastigheten där Singular Society etablerar sin butik stod klar 1915. Stockholm-Roslagens Järnvägar hade både huvudkontor och stationshus här, då Engelbrektsplan var slutstation för Roslagsbanan ända fram till 1960-talet. I fastigheten fanns även biografen Sture-Teatern från 1915 till 2001, som därefter omvandlades till butiks- och kontorslokal. Det är i denna del som Singular Society nu slår upp portarna.

– Vi är mycket glada över att Singular Society valt Engelbrektsplan och ett samarbete med oss på Humlegården Fastigheter för etableringen av varumärkets flaggskeppsbutik. Vi vill göra den här platsen till en självklar destination i city, genom en kombination av premiumkontor, spännande restauranger och inspirerande butiker, där parkens grönska och platsens karaktärsfulla hus skapar en unik miljö. Här är Singular Society en perfekt match och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete, säger Jens Folkesson, Fastighets- och uthyrningschef på Humlegården Fastigheter.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Här glöder konjunkturen – stor bostadssatsning

Hela 2 200 bostäder. Centralt område i staden där högkonjunktur råder.

Niam köper från Tosito

20 000 kvm nyutvecklat.

Chocken: 80 procent av värdet försvann

Investerat drygt 750 miljoner kronor. En minst sagt glad investeringskalkyl verkar vara grunden till den ekonomiska baksmällan.
Farsta, Åke Sundvall. brf Bruket

Stockholms stad gör nytt överraskande köp

Ovanligt köp av bostäder i 08-område.

Redo investera 200 mdr i norr

Kan bli revansch efter det kinesiska fiaskot.

Tollefsen klar för heta Bostadsdagen

En av branschens mäktigaste medverkar den 18 mars.

Heimstaden bakom köp av hela 4 761 lägenheter

Storaffär med 60 bostadsfastigheter klar.

Hufvudstaden startar nytt projekt i centrala Stockholm

Väldigt attraktivt läge. Investeringsbeslut fattat. Totalt 720 miljoner kronor.

Fastpartner kan vara nära stor uthyrning inom tullarna

Revansch för att ha missat stor myndighet nyligen.

”Affärerna i USA såg initialt ut att bli mycket attraktiva”

Bakslag på Manhattan men positivt i Sverige kring positiv nettouthyrning.

Lista: Följ vakanserna för de stora kontorsbolagen

Vasakronan hyr ut 3 200 kvm i Frösunda

Hyresgästen lämnar Täby.

Hotande bakslag för Besqab och HSB kring ny t-station

Kan komma att slopas. Nu måste intäkterna öka eller kostnader kapas.

Vakansgraden vände nedåt hos Hufvudstaden

Betydligt bättre siffror jämfört med för ett halvår sedan. Fortsatt svag utveckling för NK Retail.

Lista: Följ vakanserna för de stora kontorsbolagen

Nuveen köper Schroders i affär värd 120 miljarder

Innebär slutet på mer än två århundraden av oberoende. Utmanar BlackRock och Vanguard.

 Tillbaka till förstasidan