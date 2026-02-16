Singular Society öppnar hos Humlegården vid Engelbrektsplan

Under våren 2026 öppnar Singular Society en flaggskeppsbutik på Birger Jarlsgatan 28. Etableringen blir H&M-varumärkets största fysiska satsning hittills. Butiken är 630 kvm. Det blir även ett café med uteservering mot torget. Det handlar om Bank of Chinas tidigare lokal som nu alltså öppnas upp.

Singular Society är ett varumärke inom H&M-gruppen och grundades 2020.

Butiken kommer att erbjuda ett komplett sortiment av dam- och herrkläder, accessoarer och heminredning, samt en blomsterbutik och ett café med uteservering mot torget.

– Vårt mål har alltid varit att göra högkvalitativa produkter tillgängliga för våra medlemmar till ett exceptionellt bra värde, och vi har växt mycket sedan starten 2020, samt sett ett fantastiskt intresse. Nu är vi otroligt glada över att kunna öppna vår första flaggskeppsbutik, som erbjuder en helhetsupplevelse av Singular Society. Här kan du upptäcka hela vårt sortiment av över 3 000 lyxiga vardagsprodukter, och vi kommer även att erbjuda blommor och en kaffebar med uteservering, säger Erik Zetterberg, medgrundare och Creative Director på Singular Society.

Butiken och inredningen är framtagen i samarbete med Hultman–Vogt Arkitekter och Daniel Östman, och en central del i arbetet med butikslokalen har varit att lyfta fram och återskapa byggnadens ursprungliga karaktär. Öppningen är planerad till sen vår 2026.

Humlegården Fastigheter äger flera byggnader intill Engelbrektsplan och har arbetat med utvecklingen av platsen under flera år. Kvarteret har blivit en eftertraktad plats för dem som söker karaktärsfulla lokaler av hög kvalitet i en miljö som kombinerar en urban atmosfär med Humlegårdens grönska och lugn.

Fastigheten där Singular Society etablerar sin butik stod klar 1915. Stockholm-Roslagens Järnvägar hade både huvudkontor och stationshus här, då Engelbrektsplan var slutstation för Roslagsbanan ända fram till 1960-talet. I fastigheten fanns även biografen Sture-Teatern från 1915 till 2001, som därefter omvandlades till butiks- och kontorslokal. Det är i denna del som Singular Society nu slår upp portarna.

– Vi är mycket glada över att Singular Society valt Engelbrektsplan och ett samarbete med oss på Humlegården Fastigheter för etableringen av varumärkets flaggskeppsbutik. Vi vill göra den här platsen till en självklar destination i city, genom en kombination av premiumkontor, spännande restauranger och inspirerande butiker, där parkens grönska och platsens karaktärsfulla hus skapar en unik miljö. Här är Singular Society en perfekt match och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete, säger Jens Folkesson, Fastighets- och uthyrningschef på Humlegården Fastigheter.