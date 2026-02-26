Simon de Château lämnar NCC:s styrelse

NCC:s valberedning föreslår sju ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, med omval av Alf Göransson som styrelseordförande, för beslut vid årsstämman. Som ny ledamot föreslås Niklas Persson, affärsområdeschef på Hitachi Energy. Simon de Château har avböjt omval. Övriga styrelseledamöter föreslås för omval.

Alf Göransson valdes till ordförande 2020 och har varit styrelseledamot sedan 2019. Övriga som föreslås för omval är styrelseledamöterna Mats Jönsson (ledamot sedan 2017), Birgit Nørgaard (ledamot sedan 2017), Cecilia Fasth (ledamot sedan 2023), Daniel Kjørberg Siraj (ledamot sedan 2023) och Ida Aall Gram (ledamot sedan 2024).

Simon de Château har avböjt omval och valberedningen riktar ett stort tack till Simon för hans viktiga bidrag i styrelsen. Valberedningen föreslår Niklas Persson som ny ledamot i styrelsen.

Niklas Persson är vice vd och affärsområdeschef för Hitachi Energys enhet Grid Integration. Niklas har haft flera ledande befattningar med globala ansvarsområden inom Hitachis verksamhet för kraftnät. Niklas är styrelseledamot i ett flertal företag inom kraftindustrin, född 1973 och har en examen i maskinteknik från Örebro universitet.

NCC:s valberedning består av Trond Stabekk, ordförande i valberedningen, CFO OBOS, Mats Hellström, Governance Adviser, Nordea Fonder, Mattias Sjödin, förvaltare på Carnegie Fonder.