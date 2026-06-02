Signalisten planerar för 120 bostäder i Albydal

Solna stad har beslutat om en markanvisning till kommunala Signalisten för området Albydal, mellan Solna centrum och Hagastaden. Det handlar om ett projekt som möjliggör cirka 120 nya hyresrätter. Vasakronan utvecklar resterande del av området. På andra sidan Solnavägen finns Nordrs stora projekt.

Markanvisningen omfattar kommunägd mark i anslutning till Solnavägen och Sundbybergsvägen och är en del av en större stadsutveckling i området. Totalt ryms cirka 180 bostäder i den föreslagna detaljplanen, tillsammans med nya lokaler för kontor, parkering, handel och service.

– Vi är mycket glada över markanvisningen. Det innebär att vi kommer kunna erbjuda nya hyresrätter i ett attraktivt läge där vi vet att många vill bo. Samtidigt är vi med och formar en mer levande och sammanhållen stadsmiljö längs Solnavägen, med fokus på kvalitet, trygghet och långsiktigt hållbara boendemiljöer, säger Jimmy Blomqvist Larsson, ordförande i Signalisten.

Utvecklingen av Albydal är en del av omvandlingen av Solnavägen, från trafikled till en mer levande stadsgata med bostäder, arbetsplatser och service. I området planeras också en ny tunnelbanestation i Södra Hagalund, vilket stärker tillgängligheten och gör området ännu mer attraktivt på sikt.

Projektet planerar att genomföras i samverkan med Vasakronan, som utvecklar övriga delar av planområdet.

Projektet ligger i linje med Signalistens långsiktiga mål om att bygga fler hyresrätter i Solna och bidra till stadens utveckling.

Planarbetet pågår under 2026–2027, med målsättning om byggstart runt 2030.

Signalisten är Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse. Tillsammans med det helägda dotterbolaget Solnabostäder äger och förvaltar Signalisten cirka 4 000 hyresrätter.