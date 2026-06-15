Signalisten kan få bygga 120 hyresrätter

År 2016 uppfördes modulhusen vid Förvaltarvägen i Solna för att möta den stora flyktingkrisen. Nu går byggloven mot sitt slut, men det kan fortsatt bli bostäder på platsen. Nu ska politikerna besluta om Signalisten ska få bygga 90–120 hyreslägenheter i området där det allmännyttiga bolaget redan har fastigheter.

– Området ligger nära kollektivtrafiken och har funkat bra för bostäder. Signalisten har redan bostäder på Förvaltarvägen så det blir naturligt att de får fortsätta utveckla platsen, säger kommunstyrelsens ordförande Sara Kukka-Salam (S) till Mitt i Solna.

Planen var att modulhusen skulle ha rivits tidigare men när Ryssland invaderade Ukraina ökade behovet av bostäder. I dag används cirka 50 av de 60 bostäderna av framför allt ukrainare, skriver tidningen. Bygglovet löper ut 2027, men Solna stad vill förlänga tiden tills byggstarten av de nya bostäderna sker 2030.

Området på andra sidan Kolonnvägen, gamla Bilia-fastigheten, har fått en helt annan karaktär än tidigare. Fabege har utvecklat ett bostadskvarter i Haga Norra om 418 lägenheter genom joint venture med Brabo. Birger Bostad har uppfört 285 bostäder i området och ska i slutet av året uppföra ett äldreboende åt Stockholms Sjukhem. Ett hyresavtal omfattande 5 200 kvm har tecknats.

Fabege har även byggt kontorshuset Kvarter 1 som innehåller lokaler om 27 000 kvm där bland annat JM har sitt huvudkontor. Nästa etapp, Kvarter 2, ska innehålla en uthyrbar lokalarea om 20 000 kvm.