modulbyggnader, Solna, Haga Norra, Förvaltarvägen.
Modulhusen vid Förvaltarvägen i Solna. Foto: Google Street View.

Signalisten kan få bygga 120 hyresrätter

År 2016 uppfördes modulhusen vid Förvaltarvägen i Solna för att möta den stora flyktingkrisen. Nu går byggloven mot sitt slut, men det kan fortsatt bli bostäder på platsen. Nu ska politikerna besluta om Signalisten ska få bygga 90–120 hyreslägenheter i området där det allmännyttiga bolaget redan har fastigheter.

Annons

Läs även

– Området ligger nära kollektivtrafiken och har funkat bra för bostäder. Signalisten har redan bostäder på Förvaltarvägen så det blir naturligt att de får fortsätta utveckla platsen, säger kommunstyrelsens ordförande Sara Kukka-Salam (S) till Mitt i Solna.

Planen var att modulhusen skulle ha rivits tidigare men när Ryssland invaderade Ukraina ökade behovet av bostäder. I dag används cirka 50 av de 60 bostäderna av framför allt ukrainare, skriver tidningen. Bygglovet löper ut 2027, men Solna stad vill förlänga tiden tills byggstarten av de nya bostäderna sker 2030.

Området på andra sidan Kolonnvägen, gamla Bilia-fastigheten, har fått en helt annan karaktär än tidigare. Fabege har utvecklat ett bostadskvarter i Haga Norra om 418 lägenheter genom joint venture med Brabo. Birger Bostad har uppfört 285 bostäder i området och ska i slutet av året uppföra ett äldreboende åt Stockholms Sjukhem. Ett hyresavtal omfattande 5 200 kvm har tecknats.

Fabege har även byggt kontorshuset Kvarter 1 som innehåller lokaler om 27 000 kvm där bland annat JM har sitt huvudkontor. Nästa etapp, Kvarter 2, ska innehålla en uthyrbar lokalarea om 20 000 kvm.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Läs även

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Urban Partners lanserar ny fond om 7 miljarder

Reser ny fond för storskalig stadsomvandling.
SPECIALMAGASIN

Almedalen, samhälle och fastigheter – läs gratis nu!

En djupdykning i några av samhällets mest spännande områden.  Fängelseboomen.  Nedläggning av förskolor.  Orterna som växer.  Personporträtt.  Topplistor och mycket mer.
fabege Sveaplan 3

Fabege smygvinnare på Ericssons flytt – tillträder nytt

Tillträder för nyproduktion. Kan nå hela 77 000 kvm lokaler inom närområdet.
Bilder på Ruby Frida Stockholm och Elena Günther-Jakobs

Hotellpremiär för Ruby på Fridhemsplan: ”Dynamiskt”

✓ 8 000 kvm. ✓ 187 rum. ✓ Lean Luxury-filosofi. ✓ Inspiration: Stockholms musikarv. ✓ Framtida Ruby-hotell. ✓ Bildextra.

Niam vräker hyresgäst i Bromma

Agerar efter granskning i Aftonbladet.

FV Quiz: USA, fastigheter och VM

Var i USA har Engelbert investerat? Vilket lag sponsras av Lundbergs bolag? Testa dina kunskaper om USA, fastigheter och VM!

Niam lanserar nytt forum för unga talanger

”Det finns många unga som har fantastiska idéer som av olika anledningar inte når fram.”

Adidas gör comeback mitt i Stockholm

FV avslöjar stor butiksuthyrning i bästa läge i centrala huvudstaden.
Helio, GT30, Afa Fastigheter.

Helios GT30 fyller tio år

”Vi byggde något som inte fanns i Sverige.”

Vill riva Ullevi och bygga på Heden

Om möjlig investering på 1,6–1,8 miljarder kronor oroar.

Wallfast får markanvisning i utvecklingsområde

Utökar i Stockholm.

80-åring vill köpa skandalkåken – stoppas igen

Försäljningen av fastigheten via auktion har nu tillfälligt pausats.

880 nya bostäder i Optimus

Ska formas utifrån områdets industrikaraktär.

Hämtar värden ur det förgångna

FV Fokus Utfrågning av Olof Philipson, vd på Gatun Arkitekter.  Värdet av återbruk.  Inte vara ja-sägare.  AI i arkitekturen.

 Tillbaka till förstasidan