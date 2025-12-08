Signalisten höjer hyran med 3,25 procent

Från den 1 januari höjer Signalisten, Solna kommunala bostadsbolag hyrorna med 3,25 procent för hyresgästerna i cirka 4.000 lägenheter.

Förhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Signalisten i Solna har avslutats. Hyreshöjningen för bolagets cirka 4.000 lägenheter blir 3,25 procent. Det är samma höjning som de privata fastighetsägarna i Solna och Sundbyberg landade på efter att en skiljeman fick besluta om de nya hyrorna.

Förra året genomförde Signalisten en höjning på 4,8 procent och 4 procent år 2023.