SIBS får stor order kring jätteprojekt i Saudiarabien

SIBS har tecknat ett kontrakt som omfattar 2.174 bostäder fördelade på 35 byggnader, avsedda för dem som arbetar med planering, konstruktion och konstruktion av Neom. Placeringen av projektet är i det primära personalboendet och kontorsklustret i Neom, som ligger invid Röda Havet. SIBS kommer att leverera nyckelfärdiga byggnader från färdig bottenplatta och uppåt. Hela projektet kommer att levereras och driftsättas senast tredje kvartalet 2024.

Byggnaderna består av en- och tvårumslägenheter utrustade med designade kök, badrum och balkonger till varje lägenhet samt solpaneler på taken.

Byggnaderna är detaljanpassade för att följa Neoms föreskrifter och är designade för framtida flytt om det behövs någon annanstans i takt med att Neom-projektet fortskrider i andra regioner.

– Vi är mycket stolta över att ha tilldelats detta kontrakt och också glada över att vara en del av utvecklingen av Neom. Vår stora kapacitet och förmåga att anpassa system och produktion till olika regler, klimat och behov har alla varit avgörande i processen. Att SIBS valts ut som leverantör till Neon är en tydlig bekräftelse på att vi har den kompetens och leveransstyrka som få i världen kan matcha.Vi ser fram emot att bidra till utvecklingen av Neom som ett internationellt nav för bland annat saker, innovation, affärer och hållbar utveckling, säger Erik Thomaeus, vd för SIBS.

Ungefär en miljon invånare förväntas bo på det drygt 25.500 kvadratkilometer stora området som ska bli Neon, där kontor, bostäder och industri ska ligga bredvid varandra.

SIBS grundades 2016 och är en global storspelare av modulbostäder. Bland grundarna och delägarna finns Johan Karlsson (17,3% via Neptunia Invest AB), Jonas Ramstedt (15,8% via Landera AB och 12,1% via Ramstedt Gruppen AB), Pär Thomaeus och Erik Thomaeus (25,1% tillsammans via bolaget Industrium och 8,5% via bolaget Exoro Capital AB). 21,2% procent ägs av andra ägare. Styrelseordförande är Michael Wolf.

I projektpipen har bolaget bland annat även 495 modulbostäder utanför London som inleds i år. SIBS uppger att man har en kapacitet att producera 6.000 modulbostäder per år. Bolaget har sina båda produktionsanläggningar i Penang i norra Malaysia. Som dotterbolag till SIBS finns även exempelvis Sveaviken som producerar vanliga flerfamiljshus som man även kan äga långsiktigt.

SIBS står för Scandinavian Industrialized Building System.