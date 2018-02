SHH Bostad höll uppe försäljningen

Under 2017 sålde SHH Bostad 483 bostäder (297). Ökningen är helt hänförlig till att man under året sålde 199 bostäder i hyresrätt till investerare. Under det fjärde kvartalet sålde bolaget 31 bostadsrätter (83). Försäljningsgraden för bostadsrätter i produktion uppgick vid periodens slut till 83 (91) procent.

– Vårt fokus på att utveckla prisvärda bostäder med målet att fler ska ha råd att både bo och leva har inte förändrats, utan har snarare stärkts givet rådande marknadsläge, säger bolagets koncernchef Misha Moeremans d’Emaus.

SHH visar ett rörelseresultatet om 48,4 mkr (200,0) för 2017 och ett resultat efter skatt om 31,7 mkr (189,8). I föregående års resultat ingår en stor försäljning av byggrätter till ett med externa parter (bland annat LO) startat utvecklingsbolag där SHH har kvar 50 procents ägande.