SHF tillförs 800 mkr i riktad nyemission

Svenska Handelsfastigheter tillförs cirka 800 miljoner kronor i en riktad nyemission.

Bolaget har genomfört en riktad nyemission av aktier till bolagets samtliga aktieägare.

Kåpan Pensioner samt Fjärde AP-fonden har tecknat 1.062.548 aktier vardera, verkställande direktör Thomas Holm har genom bolag tecknat 8.991 aktier och styrelseordförande Thomas Evertsson har tecknat 898 aktier.

Emissionen har inbringat cirka 800 Mkr.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan aktieägarna. Teckningskursen är 374,71 kronor per aktie. Totalt tecknades 2.134.985 aktier. Efter emissionen uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 30.565.514.

Svenska Handelsfastigheters verkställande direktör Thomas Holm kommenterar:

– Det är ett tydligt styrkebesked att våra nuvarande ägare har viljan att tillföra ytterligare kapital. Det ger oss finansiella muskler att agera på nya affärsmöjligheter och fortsätta utveckla attraktiva handelsplatser tillsammans med de ledande detaljisterna.

