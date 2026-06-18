SHF och ÖoB förlänger tio avtal – 23 000 kvm

Lågpriskedjan ÖoB förlänger samtliga sina tio avtal med Svenska Handelsfastigheter till sista december 2032. Totalt omfattar det en yta om närmare 23 000 kvadratmeter.

– Vi är glada över att fortsätta att utveckla vårt samarbete med ÖoB, som delar vår syn på långsiktighet och samverkan. Det understryker också vår förmåga att åstadkomma tillväxt och expansion för marknadsledande aktörer, säger Knud Lauridsen, förvaltningschef på Svenska Handelsfastigheter.

Lågpriskedjan ÖoB är för närvarande etablerad i tio av SHF:s fastigheter – på handelsplatser i lika många svenska kommuner. Totalt omfattar det en yta om närmare 23 000 kvadratmeter. Samtliga hyresavtal väljer man nu att förlänga till sista december 2032, vilket sammanräknat betyder ytterligare 30 år.

– Svenska Handelsfastigheter är en central affärspartner för oss på ÖoB. Med detta steg kan vi fortsätta vår satsning att modernisera våra varuhus i högt tempo. Vi siktar på att bygga om cirka 40–45 varuhus under 2026. Vi ser därför fram emot att vidareutveckla samarbetet med Svenska Handelsfastigheter de kommande åren, säger Anders Lorentzson, vd på ÖoB.

Svenska Handelsfastigheter är glada över förtroendet att etablera ännu längre samarbeten med ÖoB.

–Med ÖoB:s långsiktiga etableringar i våra fastigheter stärker vi handelsplatsernas attraktionskraft, som också möter regionernas förväntningar och önskemål om en marknadsaktör med ett brett erbjudande och sortiment, säger Knud Lauridsen på Svenska Handelsfastigheter.

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Efter 40 år på marknaden är ÖoB en av Sveriges ledande och starkaste aktörer och, efter samgåendet med norska Europris, Norges största lågpriskedja, redovisar koncernen 370 butiker i Sverige och Norge, som tillsammans omsätter cirka 14 miljarder kronor.

– Detta steg visar vårt långsiktiga engagemang och övertygelse om fortsatt tillväxt i Sverige. Samarbetet med Svenska Handelsfastigheter understryker också på vilket sätt vårt partnerskap åstadkommer verkliga resultat, säger Anders Lorentzson.

Svenska Handelsfastigheter delar den långsiktiga visionen för svensk detaljhandel.

– Vi är glada över att fortsätta utveckla vårt samarbete med ÖoB, som också delar vårt fokus på långsiktigt, samverkande och värdeskapande partnerskap. De förnyade avtalen visar även på vår förmåga att attrahera några av handelns ledande aktörer och vi ser nu fram emot att vara med på ÖoB:s fortsatta tillväxtresa i Sverige, säger Knud Lauridsen.