Thomas Holm.

SHF köpt för 3,8 miljarder – vakans på 1,7 procent

Svenska Handelsfastigheter är en av snabbväxarna på marknaden. Bolaget har förvärvat för 3,8 miljarder kronor under 2025, inklusive fastigheter som tillträtts i början av 2026. Vakansgraden på det totala beståndet är 1,7 procent, en sänkning jämfört med 2,9 procent för ett år sedan.

Annons

Fastighetsbeståndet vid årsskiftet uppgick till 22 735,9 miljoner kronor. Efter årsskiftet har bolaget tillträtt fastigheter för 2 153 miljoner kronor.

– Vi lägger ett rekordår bakom oss och levererar bland annat ett driftnetto på 1,365 miljarder kronor, vilket är ’all time high’. Tack vare en vakansgrad på bara 1,7 procent och en omfattande utvecklingsportfölj bevisar vi att vår affärsmodell inte bara är motståndskraftig. Den driver också aktiv värdetillväxt, säger Thomas Holm, vd vid Svenska Handelsfastigheter.

Bolagets nyckeltal oktober–december 2025

  • Hyresintäkter 474,3 mkr (413,1)
  • Driftnetto 338,8 mkr (305,6)
  • Resultat efter skatt 885,6 mkr (1 524,0)
  • Direktavkastning rullande 12 månader 6,60% (6,69)
  • Soliditet 42,2% (40,4) per 31 december 2025

Januari–december 2025

  • Hyresintäkter 1 809,9 mkr (1 492,9)
  • Driftnetto 1 365,4 mkr (1 116,1)
  • Resultat efter skatt 1 673,7 mkr (2 002,0)
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 22 735,9 mkr (19 387,3) per 31 december 2025

Läs gärna Fastighetsvärldens stora personporträtt på Thomas Holm. Det har rubriken Ratad nisch blev guldgruva.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Så ser AP7:s strategi för köp ut framöver

Ny gigant tar sitt andra steg in på fastighetsmarknaden.  Fokus på tre segment. Målen och aktuella marknader. Öppnar för samarbeten.  Den lilla personalstyrkan.

Lämnar Kista och hyr i stället 2 400 kvm av Fabege

Samlokaliserar tre Stockholmskontor.

88 000 kvm tömts i Kista – hit har flyttlassen gått

AP7 köper för 5,6 mdr från Castellum

Nio fastigheter ingår. Gör investering i nytt segment och skapar nytt bolag. Målet är att nå 25 miljarder inom fem år.

Ännu en storaffär: Duo köper för 2 mdr från Logicenters

Fem högkvalitativa logistikfastigheter ingår i affär för miljarder. Tredje storköpet i Sverige. Nått bestånd om 5 miljarder kronor.

Cushman & Wakefield värvar – satsar i nytt affärsområde

Rekryterar från DNB Carnegie.

Klart: Urban Partners säljer för 8,8 mdr till Catena

FV:s uppgifter om storaffären bekräftas. Totalt 612 000 kvm lokaler. Läs om alla fastigheter.

Lista: Största affärerna 2026

von Schéele: ”Transaktionerna visar vår förmåga”

FV Quiz: Heta och okända – vad kan du om logistikbranschen?

Ser värdepotentialen i undanträngt segment

FV Fokus FV frågar ut Henrik Jussi-Pekka vd på Möller & Partners och styrelseledamot i Urbanea.  Om potentialen i stadsnära industrifastigheter.  Vikten av att välja objekt med omsorg.  Det tuffare marknadsläget inom segmentet
FV Quiz

FV Quiz: Heta och okända – vad kan du om logistikbranschen?

Vad hette Logistea ursprungligen? Var finns Elgigantens centrallager? Testa dina logistikkunskaper!

Castellums dolda utmaning – skriver ner för halv miljard

Vakansgraden i området är 23 procent. Värdet ner 15 procent. Totalt 130 000 kvm. Pål Ahlsén berättar för FV om utmaningarna.
Krönika

Demografi förändrar spelplanen

Adam Tyrcha om demografins skifte – och varför fastighetsinvesterare inte längre kan gömma sig bakom nationell medvind.

Ny vd för Storsala – siktar på börsen

Planerar att expandera fastighetsportföljen kraftigt.

Spaden i jorden för resecentrum i Västerås

Stort projekt dras igång efter väldigt lång planering.

Ikano Bostad i ytterligare förvärv i Göteborg

Har sedan 2022 byggt upp ett bestånd om 1 000 lägenheter i regionen.

Investmentbank hyr 1 800 kvm i Mood-kvarteret

Hyr två våningsplan högt upp i fastigheten.

FV Affärskarta: Se flera stora uthyrningar i närområdet

Största uthyrningarna av kontor 2026
Tillbaka till förstasidan