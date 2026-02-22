Svenska Handelsfastigheter är en av snabbväxarna på marknaden. Bolaget har förvärvat för 3,8 miljarder kronor under 2025, inklusive fastigheter som tillträtts i början av 2026. Vakansgraden på det totala beståndet är 1,7 procent, en sänkning jämfört med 2,9 procent för ett år sedan.

Fastighetsbeståndet vid årsskiftet uppgick till 22 735,9 miljoner kronor. Efter årsskiftet har bolaget tillträtt fastigheter för 2 153 miljoner kronor.

– Vi lägger ett rekordår bakom oss och levererar bland annat ett driftnetto på 1,365 miljarder kronor, vilket är ’all time high’. Tack vare en vakansgrad på bara 1,7 procent och en omfattande utvecklingsportfölj bevisar vi att vår affärsmodell inte bara är motståndskraftig. Den driver också aktiv värdetillväxt, säger Thomas Holm, vd vid Svenska Handelsfastigheter.

Bolagets nyckeltal oktober–december 2025

Hyresintäkter 474,3 mkr (413,1)

Driftnetto 338,8 mkr (305,6)

Resultat efter skatt 885,6 mkr (1 524,0)

Direktavkastning rullande 12 månader 6,60% (6,69)

Soliditet 42,2% (40,4) per 31 december 2025

Januari–december 2025

Hyresintäkter 1 809,9 mkr (1 492,9)

Driftnetto 1 365,4 mkr (1 116,1)

Resultat efter skatt 1 673,7 mkr (2 002,0)

Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 22 735,9 mkr (19 387,3) per 31 december 2025

Läs gärna Fastighetsvärldens stora personporträtt på Thomas Holm. Det har rubriken Ratad nisch blev guldgruva.