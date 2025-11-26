SHF köper stora Solberga från Kilenkrysset
Svenska Handelsfastigheter förvärvar handelsplatsen Solberga i Strängnäs. Säljare är Kilenkrysset och den totala lokalytan är nästan 27.000 kvm.
Säljarens rådgivare var Advokatfirman Lindahl och Bolton Advisors och för Svenska Handelsfastigheter agerade advokatbyrån Wigge & Partners.
– Solberga är en av Mälardalens mest etablerade och attraktiva handelsplatser med en stark position i en viktig tillväxtregion. Vi ser betydande möjligheter att vidareutveckla och expandera området i linje med vår långsiktiga strategi, säger Jöran Rydberg, transaktionschef på Svenska Handelsfastigheter.
Förvärvet omfattar tre fastigheter om totalt 27.590 kvadratmeter som samlar totalt 16 hyresgäster, bland andra Willys, Jysk, Stora Coop, Dollarstore, Rusta, Lidl med flera. Tillsammans utgör fastigheterna i praktiken hela handelsplatsen Solberga. I förvärvet ingår dessutom en byggnad som just nu uppförs för detaljhandelskedjan Jula, som räknar med att öppna ett nytt varuhus under hösten nästa år.
Fastigheterna är fullt uthyrda och cirka 40 procent av hyresintäkterna kommer från välkända och stora livsmedelskedjor. Resterande är annan dagligvaruhandel inom lågprissegmentet samt ett par restauranger.
Solberga är en av Mälardalsregionens främsta och mest attraktiva område för lågpris- och volymhandel. Handelsplatsen erbjuder även god tillgänglighet, inte minst tack vare en egen avfart från motorvägen E20 samt en väl fungerande kollektivtrafik.
– Solberga Handelsplats har funnits inom Kilenkrysset-koncernen sedan 2005 och vi har sedan dess alltid haft visionen om att utveckla området till att bli den främsta handelsplatsen inom Mälardalsregionen. Detta har vi lyckats med och är otroligt stolta att vi nu får lämna över ägandeskapet till Skandinaviens ledande bolag inom handelsfastigheter. Detta är en historisk affär på många sätt och vis”, säger Jan Persson, vd och ägare av Kilenkrysset AB.
Solbergas delmarknad – från Eskilstuna till Södertälje – omfattar ett upptagningsområde på närmare 350.000 invånare och utgör ett av regionens mest intressanta nav, enligt SHF.
– Förvärvet av Solberga är ett tydligt steg i vår långsiktiga strategi att stärka närvaron i det dynamiskt expansiva Mälardalsområdet. Förvärvet kompletterar också vår befintliga portfölj och bidrar till vår fortsatta expansion i attraktiva och starka regioner, säger Jöran Rydberg.