SHF köper 70.000 kvm från Fastena för 1,6 mdr

Svenska Handelsfastigheter har träffat ett avtal med Fastena Livsmedelsfastigheter I AB om att förvärva 16 fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 1.587 miljoner kronor, och 1.547 miljoner kronor efter avdrag för latent skatt.

CBRE har varit rådgivare till säljaren.

Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om cirka 72.557 kvadratmeter och är uthyrda till bland annat Coop, Rusta, Willys, Jysk, Dollarstore och Jula. De årliga hyresintäkterna uppgår till 111,3 miljoner kronor. De flesta av fastigheterna är nya och uppförda under de senaste åren. Knappt hälften av hyresintäkterna kommer från livsmedelshandel och 45% från lågprishandel.

– Det här är en fantastisk affär som kompletterar vår portfölj väl med starka varumärken som Coop, Willys och Rusta. Det rör sig om fantastiskt fina, nybyggda fastigheter som vi förvärvar till ett bra pris per kvadratmeter, säger Thomas Holm, vd Svenska Handelsfastigheter, till Fastighetsvärlden.

Kvadratmeterpriset motsvarar 21.300 kronor.

– Men det jag är mest stolt över är tempot. Att vi lyckas ro i hamn en transaktion av den här storleken på bara några få dagars varsel visar på en otrolig handlingskraft och kompetens, fortsätter Holm.

Förvärvet finansieras med eget kapital och bankfinansiering. Transaktionen sker genom förvärv av fjorton bolag och därigenom indirekt fastigheterna:

Botkyrka Bryggaren 1 (8.250 kvm, Coop hyr hälften, i övrigt Tumba Tennis & Padel, hyresgaranti från kommunen, och Apoteksgruppen).

Motala Hökaren 1,

Motala Linden 5,

Mariestad Betslet 2,

Mariestad Betslet 4,

Oskarshamn Snickeriet 5 (9.500 kvm, Willys, Jysk, Rusta och Dollarstore)

Höganäs Höganäs 33:43,

Burlöv Tågarp 15:11,

Södertälje Mullvaden 9,

Mjölby Runstorp 7,

Ljungby Stammen 5,

Ljungby Stammen 6,

Sölvesborg Skräddaren 1,

Sölvesborg Frisören 1,

Trelleborg Traktorn 2

Partille Partille 4:2 & 4:25

Tillträde beräknas äga rum den 20 januari 2026.

Efter förvärvet uppgår Svenska Handelsfastigheters bestånd till drygt 330 fastigheter i närmare 154 kommuner med ett totalt fastighetsvärde som nu överstiger 23 miljarder kronor.

Brick Advokat och Wigge samt Bloc Tax och Sepin har varit rådgivare i affären, vid sidan av CBRE.

– Jag vill rikta ett stort tack till säljarna ABG Fastena för en mycket professionell process. Ett lika stort tack går till samtliga inblandade – mäklarna Bojan och Ludvig på CBRE samt övriga. Framför allt vill jag hylla mitt eget team och alla inblandade som har arbetat dag och natt för att göra detta möjligt, säger Thomas Holm.

ABG Fastena lade första byggklossen till portföljen i slutet av 2020 då en portfölj med tre livsmedelsfastigheter förvärvades. Sedan dess har tio ytterligare affärer genomförts.

– Vi är väldigt stolta över den portfölj vi har skapat och gratulerar Svenska Handelsfastigheter till detta tillskott. Vi har jobbat lugnt och metodiskt med vårt bygge och har inte avvikit ifrån strategin vi satte upp från början om att hålla oss till tekniskt bra objekt i de bästa lägena, med ett tydligt och lättbegripligt innehåll, säger Andreas Birgersson, vd på ABG Fastena.

I det närmaste fortsätter ABG Fastena sin satsning på lager och lättindustri som idag har ett värde om knappt 1,4 miljarder kronor. Samtidigt utvärderas möjligheter i nya segment.

Transaktionen placerar sig för tillfället på plats 13 över 2025 års största transaktioner i Sverige, enligt Fastighetsvärldens statistik.