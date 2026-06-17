SHF hyr ut hela 25 000 kvm i Bromma Blocks

Sommaren 2024 fyndköpte Svenska Handelsfastigheter Bromma Blocks för 1,2 miljarder kronor. Nu hyr SHF ut totalt hela cirka 25 000 kvm till en handfull nya hyresgäster till ett sammanlagt hyresvärde om cirka 650 miljoner kronor.

Bromma Blocks står inför en omfattande utveckling och nu kan Svenska Handelsfastigheter presentera en stor del av den framtida hyresgästmixen.

Nya etableringar från Mio, Lidl, Power och Jysk och en ännu hemlig stor butikshyresgäst kompletterar de hyresgäster som sedan tidigare finns vid den stora handelsplatsen på Bromma, i västra Stockholm. Några av de fem hyresgästerna finns idag i Mariehäll, på andra sidan 279:an/Ulvsundavägen, i ett område som framöver ska utvecklas för bostäder.

Med ett starkare erbjudande inom bland annat hem, dagligvaror, elektronik, fritid och mode får handelsplatsen en tydligare och mer relevant roll för både dagens och morgondagens besökare, uppger Svenska Handelsfastigheter.

Bland de befintliga hyresgäster som väljer att fortsätta investera i Bromma Blocks finns bland andra Akademibokhandeln, Lekia, Hemtex, MQ Marqet, Elon Ljud & Bild, Lindra och Scorett. Parallellt pågår förhandlingar med såväl befintliga hyresgäster som nya hyresgäster kring ett antal ytterligare lokaler. Fler nyheter och uppdateringar kommer att presenteras löpande, uppger SHF.

– Det är väldigt glädjande att kunna presentera så många starka aktörer redan nu. Vi ser ett stort intresse för Bromma Blocks och arbetar målmedvetet för att skapa en hyresgästmix som möter kundernas behov och stärker handelsplatsens attraktivitet för framtiden, säger Malin Norén, kommersiell förvaltare på Svenska Handelsfastigheter.

– Att både nya och etablerade aktörer väljer att investera i Bromma Blocks visar vilken stark position handelsplatsen har på marknaden. Med sitt strategiska läge, goda tillgänglighet och starka kundunderlag skapas mycket goda förutsättningar för Bromma Blocks att ta en tydlig roll i utvecklingen av framtidens handel, säger Thomas Holm, vd för Svenska Handelsfastigheter.

Mio hyr 4 300 kvm och har tecknat ett tioårigt hyresavtal. Butiken planeras öppna i februari 2028.

– Vi vill finnas där kunderna finns och etableringen i Bromma Blocks är ett naturligt steg för oss för att komma närmare våra kunder. Vi ser fram emot att hjälpa ännu fler att skapa sina drömhem, säger Björn Lindblad, vd, Mio.

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Power öppnar i början av 2028. Läget har länge funnits på önskelistan över etableringar i Stockholm.

– Vi har följt Bromma Blocks under flera år, och när rätt yta blev tillgänglig var beslutet enkelt. Det här är ett läge vi inte tackar nej till, säger Magnus Kreuger, vd på Power Sverige.

Etableringen förtätar Powers nätverk i Stockholmsregionen. Kedjan finns redan i Barkarby, Mall of Scandinavia, Heron City, Täby, Nacka, Länna och på Kungsgatan. I början av 2027 öppnar kedjan även i Arninge.

Utvecklingen av Bromma Blocks kommer att genomföras etappvis under de kommande åren.

Svenska Handelsfastigheter förvärvade stora Bromma Blocks i Stockholm i juni 2024 för 1,173 miljarder kronor. Det var ungefär hälften så mycket som köpeskillingen var 2017, enligt FV:s källor då, när säljaren CBRE IM förvärvade. Affären korades till Årets bästa köp 2024 av Fastighetsvärldens jury.

Bromma Blocks omfattar fem fastigheter med en total uthyrningsbar yta om knappt 57 500 kvm och en välbelägen byggrätt om ca 50.000 kvm BTA.