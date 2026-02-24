SHF hyr ut dubbelt till Sportshopen

– Tack vare aktiv förvaltning och utveckling i samverkan med våra partners kan vi skapa långsiktiga förutsättningar för hållbar tillväxt för både handelsplatserna och våra hyresgäster. Det nya samarbetet med Sportshopen är ett exempel på det, säger Johan Eklund, regionchef på Svenska Handelsfastigheters Region Nord.

Sportutrustningskedjan Sportshopen, med såväl eget som externa varumärken för sport och friluftsliv, befinner sig i en expansionsfas och öppnar under året butiker i SHF:s fastigheter i både Sundsvall och Storlien.

Butikskedjan har under en längre tid sneglat på handelsplatsen Birsta i Sundsvall och när Svenska Handelsfastigheter erbjöd möjligheten till etablering valde man att inleda dialog.

Butiken i Sundsvall omfattar 1 976 kvadratmeter och hyresavtalet sträcker sig över fem år. Någon gång framåt tidig sommar räknar man med att öppna.

Birsta är en av Sveriges största handelsplatser med cirka fyra miljoner besökare per år och en omsättning om 5,2 miljarder kronor 2019.

Den andra etableringen äger rum i Storlien Fjellhandel. Storlien Fjellhandel ligger utmed E14, tio mil från Trondheim och 6,7 mil från Åre. Butiken är på 1 772 kvadratmeter och även den överenskommelsen gäller i fem år. I höst öppnar butiken.

– Det här är våra första partnerskap med Sportshopen och det är väldigt glädjande att skapa nya långsiktiga relationer med expansiva kedjor inom detaljhandeln. Vår erfarenhet av att utveckla handelsplatser i samverkan med detaljhandelsaktörer gör att vi kan möta kedjornas specifika behov och samtidigt stärka platsens helhet. Det är precis så vi skapar hållbar tillväxt över tid, säger Johan Eklund.

Sportshopen finns idag på 25 platser runt om i hela Sverige och kedjan planerar för ytterligare etableringar under 2026. Kedjan grundades 1989 i Grebbestad och den lokala sportbutiken beskrivs som Nordens största i sitt slag. Anläggningen i Grebbestad är på 14 000 kvadratmeter och inkluderar även aktivitetsytor, som skateboardramp, restaurang och till och med biograf.

Sportshopen ägs av Swedemount Sportswear & Fashion AB, som omsatte drygt 600 miljoner kronor 2024.