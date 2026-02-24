SHF hyr ut dubbelt till Sportshopen

Svenska Handelsfastigheter hyr ut dubbelt till Sportshopen, i Storlien och Sundsvall. Totalt omfattar förhyrningarna 3 748 kvadratmeter.

Annons

– Tack vare aktiv förvaltning och utveckling i samverkan med våra partners kan vi skapa långsiktiga förutsättningar för hållbar tillväxt för både handelsplatserna och våra hyresgäster. Det nya samarbetet med Sportshopen är ett exempel på det, säger Johan Eklund, regionchef på Svenska Handelsfastigheters Region Nord.

Sportutrustningskedjan Sportshopen, med såväl eget som externa varumärken för sport och friluftsliv, befinner sig i en expansionsfas och öppnar under året butiker i SHF:s fastigheter i både Sundsvall och Storlien.

Butikskedjan har under en längre tid sneglat på handelsplatsen Birsta i Sundsvall och när Svenska Handelsfastigheter erbjöd möjligheten till etablering valde man att inleda dialog.

Butiken i Sundsvall omfattar 1 976 kvadratmeter och hyresavtalet sträcker sig över fem år. Någon gång framåt tidig sommar räknar man med att öppna.

Birsta är en av Sveriges största handelsplatser med cirka fyra miljoner besökare per år och en omsättning om 5,2 miljarder kronor 2019.

Den andra etableringen äger rum i Storlien Fjellhandel. Storlien Fjellhandel ligger utmed E14, tio mil från Trondheim och 6,7 mil från Åre. Butiken är på 1 772 kvadratmeter och även den överenskommelsen gäller i fem år. I höst öppnar butiken.

– Det här är våra första partnerskap med Sportshopen och det är väldigt glädjande att skapa nya långsiktiga relationer med expansiva kedjor inom detaljhandeln. Vår erfarenhet av att utveckla handelsplatser i samverkan med detaljhandelsaktörer gör att vi kan möta kedjornas specifika behov och samtidigt stärka platsens helhet. Det är precis så vi skapar hållbar tillväxt över tid, säger Johan Eklund.

Sportshopen finns idag på 25 platser runt om i hela Sverige och kedjan planerar för ytterligare etableringar under 2026. Kedjan grundades 1989 i Grebbestad och den lokala sportbutiken beskrivs som Nordens största i sitt slag. Anläggningen i Grebbestad är på 14 000 kvadratmeter och inkluderar även aktivitetsytor, som skateboardramp, restaurang och till och med biograf.

Sportshopen ägs av Swedemount Sportswear & Fashion AB, som omsatte drygt 600 miljoner kronor 2024.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Balder köper jättebilligt – många utmaningar väntar

FV berättar om fastigheterna och kvadratmeterpriserna för fem förvärvade fastigheter.

Här öppnar kinesiska BYD mitt i Stockholm

Tecknat avtal för lokal som sedan länge stått tom.

”Det känns som vi skall ta ut svängarna”

Värderingshärvan rullar vidare. Expert: ”Det ser ut som om man hade bestämt sig för vad parken skulle vara värd och justerade siffrorna för att det skulle bli så”.
Mipim 2025

Lista: Bolagen som skickar flest till Mipim

Några storsatsar medan de flesta skickar mindre delegationer. Se hur de svenska bolagen agerar.

Tecknar stort serviceavtal med Vasakronan

En handfull stora fastigheter i centrala Stockholm. ”Det är ett superförtroende”.

Byggstartar 400 bostäder

Ett av de största studentbostadsprojekten på flera decennier.

Wihlborgs köper för halv miljard i hippt område

Området har blivit en ny central kontorsknutpunkt.

Endast 2 av 14 bolag har sänkt vakansgraden

Åtta bolag har höjt vakansen det senaste kvartalet. Läs även om vakansutvecklingen sedan 2021 för 14 investerare som fokuserar på kontor – bolag för bolag.

K-Fastigheter säljer till Titania

Köper projektfastighet för 75 000 kr/kvm.

Tecknat kontrakt för 8 000 kvm kontor på Kungsholmen

Tecknat nytt avtal och utökar förhyrningen.

Förslaget: Två nya t-stationer och nytt nav

Flera förslag utreds. Synpunkter har inkommit.

Så ser AP7:s strategi för köp ut framöver

Ny gigant tar sitt andra steg in på fastighetsmarknaden.  Fokus på tre segment. Målen och aktuella marknader. Öppnar för samarbeten.  Den lilla personalstyrkan.

Lämnar Kista och hyr i stället 2 400 kvm av Fabege

Samlokaliserar tre Stockholmskontor.

88 000 kvm tömts i Kista – hit har flyttlassen gått

AP7 köper för 5,6 mdr från Castellum

Nio fastigheter ingår. Gör investering i nytt segment och skapar nytt bolag. Målet är att nå 25 miljarder inom fem år.

 Tillbaka till förstasidan