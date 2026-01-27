SHF hyr ut 3.750 kvm i Söderhamn

Svenska Handelsfastigheter skriver avtal med Clas Ohlson och Lager 157 för butiker på E-Center i Söderhamn. Lokalerna omfattar 1.350 kvm respektive 2.400 kvm, och avtalen sträcker sig över tio respektive sju år. Inflyttning sker under våren 2026.

Annons

– Vi är stolta över möjligheten att erbjuda handelsplatsens tre miljoner årliga besökare två stora och mycket populära kedjor som vi långsiktigt har väldigt goda relationer med, vilket gjorde det här möjligt, säger Patrick Kaemmerle, fastighetsförvaltare på Svenska Handelsfastigheter.

E-Center i Söderhamn är inne i en fas av stark expansion och utveckling som ytterligare positionerar handelsplatsen som Hälsinglands största och mest attraktiv handelsdestination. Svenska Handelsfastigheters färska överenskommelser med Clas Ohlson och Lager 157 är det tydligaste kvittot på det.

Redan i vår etablerar sig Clas Ohlson i en butik som omfattar 1.350 kvadratmeter och senare i höst flyttar Lager 157 in på 2.400 kvadratmeter.
Avtalen sträcker sig över tio respektive sju år.

– De nya etableringarna är ett resultat av vårt långsiktiga utvecklingsarbete och vi är därför mycket stolta över att välkomna två så starka varumärken till E-Center. Våra relationer med både Clas Ohlson och Lager 157, i kombination med handelsplatsens attraktiva läge och tillväxtpotential, var avgörande för möjliggörandet, säger Patrick Kaemmerle.

E-Center erbjuder ett strategiskt bra läge i direkt anslutning till både E4 och riksväg 55, vilket skapar mycket god tillgänglighet för såväl lokala som regionala besökare.

– Vi är väldigt glada över att etablera en ny butik i Söderhamn. Butiken gör att vi blir mer tillgängliga i södra Hälsingland. Vi är också glada över det starka läget intill E4:an som kommer det göra enkelt för kunderna att handla allt de behöver till hemmafixet, säger Andreas Helgesson, Country Operations Manager.

De två etableringarna stärker E-Centers attraktionskraft ytterligare och bidrar till ökad tillväxt för såväl hyresgästerna som kommunen. Dessutom frigörs ytterligare cirka 2.000 kvadratmeter uthyrningsbar yta i samband med Svenska Handelsfastigheters fortsatta utvecklingsarbete. E-Center kan stoltsera med tre miljoner besökare varje år och en omsättning på drygt en halv miljard kronor.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 08:10

Svenska blir chef för en av världens största

Bolaget har tillgångar för nästan två biljoner svenska kronor. Har nyligen gjort stora köp i Sverige inom två segment.

Gör första förvärvet i Södertälje centrum

Snabbväxande utvecklare tar steget in i Södertälje.

Redo bygga bostäder och kontor på gamla Pharmaciatomten

Stort projekt. Se illustrationer och läs om fastighetsägarens planer.

Glad och sur reaktion på Episurfs affär

Reaktionen på morgonens affär spretar. Det ena bolaget går upp 18 procent, det andra ned med 8 procent.

Förlikning mellan Engelbert och Selin

Ska betala 26 miljoner kronor.

Percy Nilsson och Granitor satsar på nytt hotell

Ambitionen är att skapa ett destinationshotell med spa. Totalt 9.000 kvm.

Batljans nya Episurf slår till med miljardköp

Börsbolag säljer och blir delägare. Mer än 600 bostäder och en citygalleria ingår i köpet. FV berättar om beståndet och affären.

Jens Andersson: ”Ambitionen är att hålla ett högt tempo”

Grönt ljus för Balders satsning på Garbo

Ändrat från trä till betong och även bytt namn.

Wihlborgs förlänger 12.000 kvm med Ericsson

Även Atrium Ljungberg och Corem har förlängt avtal med telekomjätten. Vasakronans stora kontrakt återstår.

Sju chefsekonomer: Då höjer Riksbanken räntan

En av sju spår en höjning redan i år medan en tror det dröjer ända till hösten 2027.

Oscar Engelbert vann striden – krävdes på 100 miljoner

Peter Eriksson: ”Domen är bedrövlig, jag överklagar”.

Tvättbjörnen köper för 200 mkr

Säljaren i mål med försäljning tre av fyra.

Stendörren köper portfölj för 1,3 miljarder

Fastigheterna är fullt uthyrda. Total uthyrningsbar yta: 63.000 kvadratmeter.

Säljer högt bostadshus inom tullarna

Säljer efter fem års innehav. Nybyggt med vattenutsikt. FV berättar om priset och prisutvecklingen.

Vasakronan hyr ut 3.600 kvm

Hyr bland annat ut 2.500 kvm till WSP. Lämnar fastighet som ingick i affär för 2,4 miljarder kronor.

 Tillbaka till förstasidan