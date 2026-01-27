SHF hyr ut 3.750 kvm i Söderhamn

Svenska Handelsfastigheter skriver avtal med Clas Ohlson och Lager 157 för butiker på E-Center i Söderhamn. Lokalerna omfattar 1.350 kvm respektive 2.400 kvm, och avtalen sträcker sig över tio respektive sju år. Inflyttning sker under våren 2026.
– Vi är stolta över möjligheten att erbjuda handelsplatsens tre miljoner årliga besökare två stora och mycket populära kedjor som vi långsiktigt har väldigt goda relationer med, vilket gjorde det här möjligt, säger Patrick Kaemmerle, fastighetsförvaltare på Svenska Handelsfastigheter.
E-Center i Söderhamn är inne i en fas av stark expansion och utveckling som ytterligare positionerar handelsplatsen som Hälsinglands största och mest attraktiv handelsdestination. Svenska Handelsfastigheters färska överenskommelser med Clas Ohlson och Lager 157 är det tydligaste kvittot på det.
Redan i vår etablerar sig Clas Ohlson i en butik som omfattar 1.350 kvadratmeter och senare i höst flyttar Lager 157 in på 2.400 kvadratmeter.
Avtalen sträcker sig över tio respektive sju år.
– De nya etableringarna är ett resultat av vårt långsiktiga utvecklingsarbete och vi är därför mycket stolta över att välkomna två så starka varumärken till E-Center. Våra relationer med både Clas Ohlson och Lager 157, i kombination med handelsplatsens attraktiva läge och tillväxtpotential, var avgörande för möjliggörandet, säger Patrick Kaemmerle.
E-Center erbjuder ett strategiskt bra läge i direkt anslutning till både E4 och riksväg 55, vilket skapar mycket god tillgänglighet för såväl lokala som regionala besökare.
– Vi är väldigt glada över att etablera en ny butik i Söderhamn. Butiken gör att vi blir mer tillgängliga i södra Hälsingland. Vi är också glada över det starka läget intill E4:an som kommer det göra enkelt för kunderna att handla allt de behöver till hemmafixet, säger Andreas Helgesson, Country Operations Manager.
De två etableringarna stärker E-Centers attraktionskraft ytterligare och bidrar till ökad tillväxt för såväl hyresgästerna som kommunen. Dessutom frigörs ytterligare cirka 2.000 kvadratmeter uthyrningsbar yta i samband med Svenska Handelsfastigheters fortsatta utvecklingsarbete. E-Center kan stoltsera med tre miljoner besökare varje år och en omsättning på drygt en halv miljard kronor.