SHF bygger nytt åt Lidl i Boländerna

Svenska Handelsfastigheter har tecknat avtal med Lidl i Boländerna i Uppsala. Lokalytan uppgår till 2 164 kvm. Byggstart planeras till sommaren 2026 och beräknad inflyttning är 2027. Totalt har SHF fem fastigheter i Boländerna med en total yta om 55 000 kvm.

Överenskommelsen gäller en ny butik som kommer att utvecklas inom kort.

– Vi är väldigt glada över det nya partnerskapet med Lidl som medför att handelsplatsens attraktionskraft ökar ytterligare, säger Carolina Enhörning, fastighetsförvaltare på Svenska Handelsfastigheter.

Etableringen innebär att Svenska Handelsfastigheter och Lidl i samverkan utvecklar en ny och modern livsmedelsbutik i hjärtat av Boländerna.

Det mångåriga avtalet omfattar 2 164 kvadratmeter och understryker bolagens långsiktiga partnerskap och gemensamma ambition att skapa värde genom strategisk samverkan.

– Etableringen av Lidl är ett viktigt steg i vår fortsatta utveckling av Boländerna. Tack vare att vi nu tillför en stark aktör inom dagligvaruhandeln skapar vi ett mer komplett erbjudande som gynnar både besökare och befintliga hyresgäster. Det visar också vår proaktiva satsning och vår ambition att alltid stå på handlarnas sida för att driva tillväxt”, säger Carolina Enhörning.

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Byggstarten för den nya livsmedelsbutiken planeras till sommaren 2026, med en beräknad inflyttning under hösten 2027. Lokalen integreras i en befintlig fastighet med ett redan etablerat och starkt kluster av aktörer som Jula, ÖoB och Upsala Färg.

– I och med den här butiken flyttar vi fram våra positioner i Boländerna och gör det enklare för fler Uppsalabor att veckohandla hos oss. Vi tycker att vi har hittat ett otroligt läge och ser

fram emot att fler hushåll får möjlighet att ta del av Sveriges billigaste matkasse, säger Christian Sjöström, fastighetschef på Lidl Sverige.

Projektet förutspås även generera betydande positiva effekter för regionen, vilket är helt i linje med Svenska Handelsfastigheters vision om att skapa hållbar tillväxt för kommuner och regioner.

Svenska Handelsfastigheter är, med fem fastigheter om totalt 55 000 kvadratmeter, sedan tidigare etablerad i Boländerna, som är landets femte största handelsplats för externhandel. Området omsätter drygt fem miljarder kronor om året.