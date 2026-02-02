SHF bäddar för Jysk i Kalmar

Sedan 16 år är Jysk etablerade på handelsplatsen Hansa City i Kalmar. Nu tar samarbetet med Svenska Handelsfastigheter nästa steg: SHF bygger en alldeles ny butik för möbel- och inredningskedjan och tecknar samtidigt ett tolvårigt avtal.

Svenska Handelsfastigheter äger flera fastigheter på handelsplatsen Hansa City i Kalmar.

Möbelkedjan Jysk är idag etablerad i en befintlig butikslokal, men med begränsade möjligheter för expansion och utan tillgång till utomhusyta som är en viktig del av kedjans koncept. Inom kort ska därför SHF utveckla fastigheten genom bland annat en tillbyggnad som alltså erbjuds Jysk.

Den nya lokalen omfattar en handelsyta om cirka 1.730 kvadratmeter och optimeras specifikt för Jysks verksamhet. Därutöver tillkommer en inhängnad utomhusgård om cirka 200 kvadratmeter, vilket skapar helt nya förutsättningar för både drift och kundupplevelse.

”Det förbättrar våra förutsättningar avsevärt. Vi kan arbeta mer effektivt och samtidigt erbjuda våra kunder en modernare och mer attraktiv butik. Vi uppskattar Svenska Handelsfastigheters engagemang och det långsiktiga perspektivet i samarbetet”, säger Sara Winblad, etableringschef för Jysk i Sverige.

Parterna är överens om ett hyresavtal som löper till 2039. Byggstart planeras till hösten 2026 och målsättningen är att den nya butiken ska öppna under våren 2027.

”Vi har sedan länge en väl etablerad relation med Jysk och är glada över att tillsammans skapa en lösning som skapar möjligheter för deras fortsatta tillväxt. Projektet ligger helt i linje med vår strategi att utveckla handelsplatser i samverkan med våra hyresgäster”, avslutar Peter Högberg.

Hansa City är en av sydöstra Sveriges största handelsplatser, ett attraktivt handelsnav för hela länet och med ett strategiskt läge intill E22/Ölandsleden. Den totala handelsytan är drygt 100 000 kvadratmeter och omfattar cirka 50 butiker.

Totalt har Svenska Handelsfastigheter och Jysk hela 23 samarbeten över hela landet.

