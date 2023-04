Sex primelägen för butiker till salu på ett bräde

Tre bra butikslägen i Stockholm, två i Malmö, ett i centrala Göteborg samt ett i outlet-läge i Kungsbacka är nu till salu i efterdyningarna till Scotch & Soda Swedens konkurs. Hyresnivåerna för butikerna ligger mellan 4.500 kr per kvm uppemot 10.500 kr per kvm, och för de mest eftertraktade lägena tillkommer en omsättningshyra på 8 procent.

Allt enligt den presentation som advokatbyrån Cirio, som har uppdraget att sälja tillgångarna, presenterat.

I Stockholm är det tre butiker som är aktuella, en i Mood i city, en i Mall of Scandinavia samt en i Täby Centrum. I Malmö är det en butik i Emporia samt en butik i Hansa i centrum. I Göteborg är det en butik på Södra Larmgatan 13.

Hyresnivåerna är allra högst för butikerna i Mall of Scandinavia och Täby Centrum. Det handlar om bashyror kring 10.000 per kvm med tillägg av 8 procent av omsättningen.

För butiken i Mood i centrala Stockholm ligger hyran å ungefär halva den nivån men med samma omsättningstillägg.

Malmöbutikerna har omsättningshyror på 8%, men med minimihyror på 4.900 kr per kvm respektive 4.500 kr per kvm. Göteborgsbutiken har en rak bashyra på 5.400 kronor per kvm.

Butiksytorna varierar mellan 140–220 kvm.

Förutom lokalerna finns det varulager och annan utrustning som också ska säljas, samtidigt som butikerna just nu fortsätter med försäljning till reapriser. Tillgångarna kan säljas som en helhet eller bit för bit. Beroende på hur det sker kan lokalöverlåtelserna behöva godkännas av respektive fastighetsägare.