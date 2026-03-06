Sex experter om en allt hetare bostadsmarknad

Priserna på bostadsrätter ökade på riksnivå med +1,2 procent, och i Storstockholm ökade priserna med nästan +2 procent under februari. Priserna för villor på riksnivå var i stort oförändrad, det visar den senaste mätningen från Svensk Mäklarstatistik. Läs experternas kommentarer om prisutvecklingen.

Annons

Mäklarsamfundet: Priserna på bostadsrätter ökade medan villapriserna var oförändrade i februari

– Det är bostadsrätterna som drar nu, medan villapriserna ligger still. Att utvecklingen är starkast i Stockholms innerstad är typiskt i ett tidigt vändningsskede. Vår kvartalsvisa mätning Mäklarinsikt pekar på ett ljusare stämningsläge men fortsatt försiktiga köpare, och det tycks också synas i försäljningsvolymen, säger Oskar Öholm, vd Mäklarsamfundet.

Fastighetsbyrån: Nya bolåneregler bidrar till prisökning

– De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar stigande bostadspriser under februari. Bostadsrättspriserna i riket steg med 1,2 procent i februari och villapriserna steg marginellt i februari. De nya bolånereglerna har redan boostat marknaden – men sannolikt kommer en rekyl, kommenterar Ulrica Hedman, vd på Fastighetsbyrån.

Bjurfors: Prisuppgångar och skifte mot säljarens marknad

– Det har under lång tid funnits ett uppdämt flyttbehov och de ekonomiska förutsättningarna har successivt förbättrats. Mot den bakgrunden hade vi räknat med fler bostäder till salu, men det har blivit tvärtom. En möjlig förklaring är att vissa säljare väljer att avvakta de aviserade förändringarna av bolåneregler och amorteringslättnader som träder i kraft i april, i hopp om att kunna få bättre betalt. Det bidrar till att hålla tillbaka utbudet här och nu, säger Irja Amolin, vd för Bjurfors Sverige.

Svensk Fastighetsförmedling: Stockholm driver bostadsmarknaden – priserna nära 120 000 per kvadrat

– Det är tydligt att Stockholm driver bostadsmarknadens utveckling framåt. De nya reglerna för amortering tillsammans med ett höjt bolånetak kommer ytterligare gynna bostadsrättsmarknaden från april, och inte minst gäller det för de mindre lägenheterna. För 1:or och 2:or, har marknaden länge stått ganska stilla, men nu skapas nya möjligheter för fler, säger Erik Wikander, vd Svensk Fastighetsförmedling.

LF Fastighetsförmedling: Tidig vårvärme på bostadsrättsmarknaden

– Både ekonomi och psykologi påverkar köparnas humör, nu när vi går in i bostadsmarknadens högsäsong. Att räntan har legat stilla i snart ett halvår, i kombination med regeringens expansiva finanspolitik och kommande lättnader i kreditregelverken, bidrar till en ekonomisk vårvärme. Samtidigt riskerar den upptrappade geopolitiska oron och börsturbulens att spöka i kulissen, säger Marcus Svanberg, vd på LF Fastighetsförmedling.

Svensk Mäklarstatistik: Priserna på bostadsrätter ökade medan villapriserna var oförändrade i februari

– Priserna i Storstockholm ökade med nästan +2% som dels beror på en större andel försäljningar i innerstaden där prisnivåerna är som högst, dels att just innerstadens priser steg med över +2%, vilket bidrar ytterligare till storstadsområdets ökning. I både Storgöteborg och Stormalmö och i de centrala delarna av Göteborg och Malmö ökade priserna med runt +1%. Prisutvecklingen på årsbasis varierar från +1,5 i centrala Malmö upp till som mest +4,6% i centrala Stockholm, säger Hans Flink, affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.

Statistiken baseras på försäljningen av 23 547 bostadsrätter under december 2025 – februari 2026. Tremånaderssiffran är en jämförelse med september 2025 – november 2025, tolvmånaderssiffran med december 2024 – februari 2025 och i enmånadssiffran jämförs november 2025 – januari 2026 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.
Statistiken baseras på försäljningen av 9 964 villor under december 2025 – februari 2026. Tremånaderssiffran är en jämförelse med september 2025 – november 2025, tolvmånaderssiffran med december 2024 – februari 2025 och i enmånadssiffran jämförs november 2025 – januari 2026 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.
Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.
Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Michelin-restaurang tvingas stänga i fem år

Stort projekt i centrala Stockholm medför att 5 000 kvadratmeter restaurang och nöje måste slå igen.

Tidigare toppchef lämnar konsultbolag helt

Bekräftar för FV: ”Det är dags att göra något annat”. Nominerad för flera priser.
Porträtt

Växlar upp i nya lägen

Pandox vd rattar storaffärer i en bransch som åter visar stor framtidstro.

Ny rekordhyra i city – gamla nivån krossad

Hans Wallenstam berättar för Fastighetsvärlden om ny topphyran för kontor i Stockholm. Upp hela 30 procent.

Bekräftar ny topphyra i Göteborg – rejält rekord

Största uthyrningarna av kontor 2026
FV Quiz

FV Quiz: Vad kan du om kända hotell?

Vad heter ägarfamiljen bakom Elite? Vad står a:et för i Petter A Stordalen? Testa dina hotellkunskaper!

Castellum och Vasakronan kan bli stora vinnare

En handfull stora fastighetsbolag redo att hugga hyresgäster som måste lämna.

Möjlig drömaffär av Mengus – i skakig marknad

Intervju med Per Niklasson.

Nya Vera köpt 75 000 kvm via tolv affärer

Döpt bolag efter Sveriges första kvinnliga ingenjör.

Vasakronan hyr ut 6 300 kvm

Hyr ut hel fastighet på Kungsholmen i Stockholm.

PP Pension hyr ut 3 600 kvm till myndighet

Fullt uthyrt i attraktivt läge i närheten av centralen.

Eurocommercial förvärvar för över miljard

Handelsplats om hela 45 000 kvm byter ägare.

Köper stora Frösundavik för 3 miljarder

50 000 kvm lokaler. Lösningen för den plan som FV tidigare berättat om.

Lista: Största affärerna 2026

Bakslag efter storköp - tvingas nu riva i Solna

Här har Fortifikationsverket köpt i 08-området

Tidigare förslag skrotas – hela 2 miljarder för dyrt

Stort fiasko. Tillbaka till ritbordet.

Ger grönt ljus för nya Nobelhuset – vill justera AL:s projekt

Vill se förändring i stort centralt projekt i Stockholm.

 Tillbaka till förstasidan