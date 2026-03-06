Sex experter om en allt hetare bostadsmarknad

Priserna på bostadsrätter ökade på riksnivå med +1,2 procent, och i Storstockholm ökade priserna med nästan +2 procent under februari. Priserna för villor på riksnivå var i stort oförändrad, det visar den senaste mätningen från Svensk Mäklarstatistik. Läs experternas kommentarer om prisutvecklingen.

Mäklarsamfundet: Priserna på bostadsrätter ökade medan villapriserna var oförändrade i februari

– Det är bostadsrätterna som drar nu, medan villapriserna ligger still. Att utvecklingen är starkast i Stockholms innerstad är typiskt i ett tidigt vändningsskede. Vår kvartalsvisa mätning Mäklarinsikt pekar på ett ljusare stämningsläge men fortsatt försiktiga köpare, och det tycks också synas i försäljningsvolymen, säger Oskar Öholm, vd Mäklarsamfundet.

Fastighetsbyrån: Nya bolåneregler bidrar till prisökning

– De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar stigande bostadspriser under februari. Bostadsrättspriserna i riket steg med 1,2 procent i februari och villapriserna steg marginellt i februari. De nya bolånereglerna har redan boostat marknaden – men sannolikt kommer en rekyl, kommenterar Ulrica Hedman, vd på Fastighetsbyrån.

Bjurfors: Prisuppgångar och skifte mot säljarens marknad

– Det har under lång tid funnits ett uppdämt flyttbehov och de ekonomiska förutsättningarna har successivt förbättrats. Mot den bakgrunden hade vi räknat med fler bostäder till salu, men det har blivit tvärtom. En möjlig förklaring är att vissa säljare väljer att avvakta de aviserade förändringarna av bolåneregler och amorteringslättnader som träder i kraft i april, i hopp om att kunna få bättre betalt. Det bidrar till att hålla tillbaka utbudet här och nu, säger Irja Amolin, vd för Bjurfors Sverige.

Svensk Fastighetsförmedling: Stockholm driver bostadsmarknaden – priserna nära 120 000 per kvadrat

– Det är tydligt att Stockholm driver bostadsmarknadens utveckling framåt. De nya reglerna för amortering tillsammans med ett höjt bolånetak kommer ytterligare gynna bostadsrättsmarknaden från april, och inte minst gäller det för de mindre lägenheterna. För 1:or och 2:or, har marknaden länge stått ganska stilla, men nu skapas nya möjligheter för fler, säger Erik Wikander, vd Svensk Fastighetsförmedling.

LF Fastighetsförmedling: Tidig vårvärme på bostadsrättsmarknaden

– Både ekonomi och psykologi påverkar köparnas humör, nu när vi går in i bostadsmarknadens högsäsong. Att räntan har legat stilla i snart ett halvår, i kombination med regeringens expansiva finanspolitik och kommande lättnader i kreditregelverken, bidrar till en ekonomisk vårvärme. Samtidigt riskerar den upptrappade geopolitiska oron och börsturbulens att spöka i kulissen, säger Marcus Svanberg, vd på LF Fastighetsförmedling.

Svensk Mäklarstatistik: Priserna på bostadsrätter ökade medan villapriserna var oförändrade i februari

– Priserna i Storstockholm ökade med nästan +2% som dels beror på en större andel försäljningar i innerstaden där prisnivåerna är som högst, dels att just innerstadens priser steg med över +2%, vilket bidrar ytterligare till storstadsområdets ökning. I både Storgöteborg och Stormalmö och i de centrala delarna av Göteborg och Malmö ökade priserna med runt +1%. Prisutvecklingen på årsbasis varierar från +1,5 i centrala Malmö upp till som mest +4,6% i centrala Stockholm, säger Hans Flink, affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.