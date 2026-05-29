Setune säljer för 300 mkr till Episurf

Episurf, med Ilija Batljan som en av ägarna, har ingått avtal om förvärv av en portfölj av lättlager- och kontorsfastigheter från Setune Assets AB. Priset är 300 miljoner kronor. Säljaren blir delägare i Episurf – som siktar på börsen till hösten. Köparen äger nu fastigheter för 4,3 miljarder kronor.

Rådgivare till säljaren var Toboprop. Legal rådgivare till säljaren var Lindahl Uppsala och till köparen CMS Wistrand.

Portföljen består av fyra fastigheter i Uppsala med en total uthyrbar area om ca 12 313 kvm. Det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till SEK 285,5 mn med en NOI-yield om ca 6 procent och en WAULT om 3,5 år. Uthyrningsgraden uppgår till ca 83 procent, med en initial ekonomisk vakans som väntas minska över tid.

Köpeskillingen finansieras genom emission av B-aktier om 100 MSEK till en kurs om 0,10 kronor per B-aktie, samt via bankfinansiering.

Förvärvet tillför Bolaget en portfölj med hyresintäkter om ca 22 MSEK per år och ett driftnetto om ca 17,5 MSEK. Tillträde är villkorat av finansiering och förväntas ske senast den 1 november 2026.

“Genom förvärvet av detta samlade och välskötta bestånd i Uppsala stärker vi vår position ytterligare i en av Sveriges mest attraktiva tillväxtregioner. Fastigheterna präglas av stabila hyresgäster och goda kassaflöden, vilket skapar en stark grund för fortsatt långsiktig värdetillväxt.”

– Jens Andersson, VD Episurf Medical

”Vi har förvaltat beståndet under lång tid och är stolta över den stabilitet och kvalitet som byggts upp genom åren. Nu ser vi en god möjlighet att lämna över ansvaret till en långsiktig och expansiv ägare samtidigt som vi fortsatt får vara en del av bolagets tillväxtresa genom vårt aktieägande.”

– Michael Pettersson, VD, Setune Assets AB

Episurf äger fastigheter för 4,3 miljarder kronor, efter följande förvärv:

Episurf har därefter ingått avtal om förvärv av;