Ska bygga 75 nya lägenheter i Solna

Med bakom projektet finns även Heba.
Bakslag efter storköp - tvingas nu riva i Solna
Nytt besked tre år efter den offensiva transaktionen. Planerad investering på runt en miljard kronor.
Ramboll först in i Jernhusens nya klenodbyggnad
Kontrakt om 2 700 kvm. Hyresgästen smått lyrisk.
Så ser AP-fonderna över sina lokaler
Utökar respektive flyttar. Effekten av att AP1 lagts ner.
”Nytt skifte väntar inom logistikfastigheter”
20 experter blickar in i framtiden i det heta segmentet.
SLP hyr ut 19 300 kvm till Meds Apotek
Tar över efter hyresgäst som lämnar.
Slår till med spännande förvärv i Kista
Nästan 10 000 kvm lokaler nära Kista galleria och granne med Ericssons klenodbyggnad.
Wallenberg och Hallengren om onödiga hinder
Följderna av investeringen på 80 miljarder kronor. Svenska flaskhalsar och en ny modell för intäkter.
Alma köper mitt i Köpenhamn
Tredje investeringen inom high street-segmentet.
Bekräftat: Ericsson i avtal med Castellum
24 000 kvm i Hagastaden. FV:s avslöjande bekräftat.
Förvärvar Barneviks tidigare fastighet
FV berättar om köparen och priset. Affär i centrala Stockholm.
Ericsson svarar om framtiden i Kista
”Om vi ser behov framöver för lokaler på andra platser än i Kista, kommer vi att ta dem i beaktande”.
Storebrand köper hela 999 lägenheter
Över 54 100 kvm uthyrningsbar yta.
Strawberry investerar över 400 miljoner i Stockholm
Stordalen: ”Vi ska fortsätta utmana, utveckla och skapa upplevelser i världsklass”.
Castellum hyr ut 24 000 kvm – FV pekar ut Ericsson
Hemlig hyresgäst i Hagastaden – Fastighetsvärlden pekar ut potentiell hyresgäst. Avtal för hel projektfastighet.