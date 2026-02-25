Setthagen ny chef vid Svenska Handelsfastigheter

Svenska Handelsfastigheter utser Claes Setthagen till ny chef för Region Mitt. Setthagen efterträder Maria Huss. – Claes har en djup förståelse för vår verksamhet och gedigen erfarenhet av både förvaltning och affärsutveckling. Jag är mycket glad över att hälsa honom välkommen till sin nya roll att leda regionens fortsatta utveckling, säger Thomas Holm, vd på Svenska Handelsfastigheter.

Claes Setthagen är verksam på Svenska Handelsfastigheter sedan drygt 2,5 år och har mångårig erfarenhet av kommersiell förvaltning och fastighetsutveckling.

Han kommer närmast från rollen som affärsområdeschef på Alingsåshem, men har tidigare även en bakgrund från olika roller på bland andra Newsec, AB Bostäder i Borås och Offentliga Hus.

”Jag är både hedrad och inspirerad för förtroendet att från och med nu leda Region Mitt. Jag ser fram emot att tillsammans med våra erfarna och kompetenta medarbetare fortsätta att utveckla våra handelsplatser och samtidigt skapa långsiktigt värde för ägare, hyresgäster och kommuner, säger Claes Setthagen.

Under sin tid på Svenska Handelsfastigheter har han också etablerat starka relationer till såväl hyresgäster som andra strategiska partners, vilket även gör övergången till rollen som regionchef sömlös.

Claes Setthagen efterträder Maria Huss som, efter fem år på Svenska Handelsfastigheter, lämnar bolaget för nya uppdrag utanför organisationen.

”Jag vill rikta ett varmt tack till Maria för hennes stora engagemang, betydelsefulla insatser och samtidigt önska henne lycka till i framtiden”, säger Thomas Holm.

Claes Setthagen tillträder sin nya befattning med omedelbar verkan.