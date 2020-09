Set Up tecknar avtal med Sida

Set Up har vunnit en upphandling som strategisk partner för Sidas omlokalisering. Avtalet omfattar projektledning, arkitekt och rådgivningstjänster. Värdet på avtalet uppgår till maximalt 15 miljoner kronor. Avtalet är två år med option att förlänga ytterligare två år.

I början av 2018 slog regeringen fast att Sida ska flytta från Östermalm till Botkyrka. I juni 2020 öppnade regeringen upp för andra kommun i Stockholms län, utanför huvudstaden.

Kontorsytan som söks är 10.000–12.000 kvm enligt tidigare uppgifter.

Under oktober har Sida för avsikt att fatta beslut om vilket alternativ de vill gå vidare med.

– Vi är väldigt glada och stolta över att vi vunnit upphandlingen som strategisk partner för Sidas omlokaliseringsprojekt. Vår uppdragsgivare planerar att flytta in i nya lokaler under 2022. Lokalen ska vara flexibel så att utformningen går att anpassa till Sidas arbetssätt, kultur och värderingar, säger Johan Singer, vd vid Set Up.