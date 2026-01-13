Servistore dubblar till 500 kvm hos Corem

Servistore fortsätter sin expansiva resa och tar nu ett betydande steg för att stärka sin nationella organisation. Bolaget har tecknat ett nytt och utökat hyresavtal med Corem avseende huvudkontoret i Linköping.

Förhyrningen idag är knappt 300 kvm och nya kontoret blir strax över 500 kvm.

– Vi bereder plats åt totalt 30–35 personer och håller gradvis på att växa upp ett redan högt tempo sedan Heitman tillkom på ägarlistan i Servistore, säger Ivan Elgstrand, vd vid Servistore, till Fastighetsvärlden.

Den utökade lokalen kommer att färdigställas under sommaren 2026, med målet att skapa en flexibel och framtidssäkrad arbetsmiljö som stödjer Servistores fortsatta expansion i Sverige.

Den utökade kontorsytan kommer att fungera som ett modernt nav för hela verksamheten, med fokus på samarbete, innovation och effektivitet. Renoveringen omfattar både arbetsmiljö, teknik och sociala ytor för att skapa en attraktiv och hållbar arbetsplats för bolagets växande organisation.