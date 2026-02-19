Ser värdepotentialen i undanträngt segment

Möller & Partners lättindustribolag Urbanea har under de sex år som bolaget funnits prioriterat långsam tillväxt och strategiska förvärv framför snabb expansion. I Fastighetsvärldens intervju berättar Möller & Partners vd Henrik Jussi-Pekka hur strategin ser ut och man resonerar.

Affärsidén inom Möller & Partners har sedan starten varit att starta upp fastighetsbaserade plattformar med olika temabaserade strategier.

– Därigenom har vi kunnat hålla flera plattformar i gång samtidigt utan att riskera att det uppstår intern konkurrens, säger Henrik Jussi-Pekka.

– Några år innan vi sjösatte Urbanea för sex år sedan så gjorde vi en genomgripande analys av fastighetsmarknaden i Stockholm och Uppsala för att se vilka utvecklingstendenser vi kunde identifiera. Vi fann då att de existerande industriområdena genom urbaniseringen minskade i storlek i takt med att de trängdes undan av andra segment som bostäder. Vi drog då slutsatsen att efterfrågan på det krympande utbudet av stadsnära industrilokaler sannolikt skulle stiga och göra det till fortsatt stabilt segment att vara i.

– Genom att vi under de senaste sex åren byggt upp en portfölj av lättindustrifastigheter regionalt avgränsad till Storstockholm och Uppsala har vi lyckats erhålla såväl bra riskspridning som skalfördelar på förvaltningssidan. Vi har i dag en portfölj med en bra bredd, stabila kassaflöden och även viss utvecklingspotential.

Vad är unikt med Urbanea?

– Vårt tålamod, att vara selektiva och följa förvärvsstrategin till punkt och pricka, att kunna säga nej till förvärvsmöjligheter. På det sättet undviker vi att portföljen blir för spretig. För oss handlar det inte bara om att bygga värde i enskilda fastigheter, det handlar också att värdemässigt bygga en helhet.

Hur ser förvärvsstrategin ut?

– Man kan säga att vi föredrar att gå den långa, lite jobbigare, vägen när vi förvärvar. Vi köper oftast enstaka fastigheter eftersom det ger oss möjlighet att strategiskt utforma vårt bestånd exakt så som vi vill ha det och slipper svansarna som oftast annars följer med när man gör portföljförvärv. Därigenom har vi kunnat bygga upp de fyra geografiska delområden vi har inom bolaget, Urbanea Syd, Mitt, Norr och Uppsala som medger en effektiv förvaltning och en portfölj med väldigt stabila kassaflöden med bra riskspridning i många hyresgäster. Det betyder också att våra affärer oftast är små men kräver ändå relativt stor arbetsinsats. Vi har som regel och över tid gjort över hälften av alla våra transaktioner off-market.

– Vi köper både av större börsnoterade bolag och mindre lokala aktörer, men lejonparten är nog lite mindre aktörer. Ibland kan det även vara brukare som vill göra sale-leaseback affärer, men det är mer i undantagsfall. De uppläggen utgör en minoritet i vår portfölj, som regel är det mer vanligt att det är ett stort antal hyresgäster i varje hus snarare än det omvända.

Hur ser du på att köpa vakant?

– Vi försöker hitta en mix av att förvärva fastigheter med vakanta lokaler och ytor med befintliga avtal. Det fungerar inte att bara köpa på vakanser och tro att det kommer att gå bra. Lite vakanser där vi kan jobba med utveckling och höja kassaflödet över tid är ingen nackdel. Men när man bygger bolag kan det också vara bra med några hus som ligger med långa avtal och skapar kassaflöde. Så kombinationen tycker jag oftast är bäst.

Vad tackar ni nej till?

– Fastigheter som ligger geografiskt fel. Vi passar även på förvärv av fastigheter som ligger utanför lättindustrisegmentet, som större logistikanläggningar, eller där kvalitén på fastigheten inte är tillräckligt hög eller är uppförd för en väldigt specifik verksamhet och därmed svår att anpassa för andra hyresgästers behov och önskemål. Selektiviteten är en medveten del av vår strategi och att bolagets tillväxt ska tillåtas få ta tid. Urbanea har växt kontinuerligt under de senaste sex åren och vi äger idag ett 40-tal fastigheter, och tittar även fortsatt på förvärvsmöjligheter på de delmarknader där vi finns i dag.

Delmarknader där ni vill öka eller minska?

– Vi ser det som en fördel att växa i de kluster som vi har. När vi väl har satt ner våra pålar i marken så vill vi gärna göra det långsiktigt och finnas över längre tid. Kopplat till de urbana undanträngningseffekterna, som jag berörde inledningsvis, kan någon enstaka fastighet komma att säljas till bostadsutvecklare.

Utvecklar ni själva också?

– Ja, och det gör vi. Vi har gjort flera utbyggnadsprojekt åt hyresgäster, det handlar om flera tusen kvadratmeter. Vi är även fortsatt öppna för att nyttja ytterligare förädlingsmöjligheter inom befintliga fastigheter. Det finns även exempel där vi har rivit en befintlig byggnad för att kunna bygga nytt. För närvarande utvärderar vi lite olika alternativ innan vi går vidare.

Vad efterfrågar hyresgästerna i dag?

– Hållbarhet är viktigt och är något som vi också fört in i vår affärsplan. Generellt är det rätt tacksamt att arbeta med hållbarhet i den här typen av fastigheter eftersom det oftast finns en hel del saker man kan titta på. Lågt hängande frukter i form av energieffektivisering och ändrade värmekällor. Det är sådant vi gör i samråd med hyresgästerna. När det gäller ytor så är det effektiva och moderna ytor för lager eller där man kan ha viss produktion som är de mest attraktiva.

Vad vill man inte ha?

– Vi upplever att våra hyresgäster inte är intresserade av industrifastigheter med en hög andel kontorslokaler. Det finns lättindustrifastigheter i kranskommuner till Stockholm där kontor utgör uppemot 50 procent av den totala ytan. Dessa är helt iskalla idag. Vi har därför eftersträvat att hålla nere andelen kontor i våra fastigheter.

Hur ser du på Triplenet avtal?

– Det finns absolut sådana avtal. Efter en förhandling kan slutresultatet bli att man landar i något liknande till exempel om man ska göra någon form av investering och så kanske avtalsstrukturen ändras också. Det vanliga är att det regelmässigt är hyresavtal som finns på mellan tre och fem år, och där vissa kostnader ligger på hyresgästen och vissa på hyresvärden.

– Det vi försöker göra, och det här har ju med den stora helikopternivån i förvaltningen att göra, det är att försöka skapa en gemensam typ av kontraktsstruktur med de parametrar som vi tycker är viktiga. Det kan röra exempelvis hållbarhet och hyresgästansvar. Det är inte bara fastigheterna vi behöver jobba med, utan även avtalssidan och kontraktsstrukturen kan behöva handpåläggning. Genom att föra en stringent strategi i avtalsdelen så får vi också en likhet som gynnar oss totalt.

Hur ser branschspridningen ut bland era hyresgäster?

– Inom vårt bestånd har vi allt ifrån myndighetsproduktion till maskinuthyrning, läkemedel, business to business så spridningen är god. När vi har förvärvat har vi inte heller köpt mycket av samma sak, utan det är en salig blandning av branscher, vilket också jag tycker är en bra styrka hos oss.

Förvärv som sticker ut?

– Stockholms län är vår primära hemmamarknad, men vi hade länge tittat på Uppsala där det fanns delmarknader som såg intressanta ut. Även om det tog tid så ser jag ändå vår etablering på Uppsalamarknaden som en milstolpe i Urbaneas utveckling.

– Ett annat intressant exempel finns i Kallhäll nära Jakobsberg nordväst om Stockholm. I november 2024 förvärvade vi Bolinder strand om nästan 12 500 kvadratmeter från JM. En industrihistoriskt intressant miljö av fabrikslokaler uppförda av Bolinderverken 1908–54 och i drift fram till 1979. Det är lite roligt, eftersom det engagerar oss på ett annat sätt, den har lite annan vinkling då det inte riktigt är traditionell lättindustri som vårt övriga bestånd utgörs av.

Hur ser transaktionsmarknaden ut i dag?

– Vi ser att intresset för att förvärva lättindustri ökar vilket trycker ner yielderna. Det gör att marknaden blivit tuffare och gjort att det blivit ännu viktigare att hitta rätt objekt i rätt läge för att kunna räkna hem investeringen. Men ännu är smärtgränsen inte nådd, utan vi ser fortfarande möjligheter i marknaden.

Hur stora vill ni bli?

– Jag tror själv att man gynnas av att ha storlek. Vi märker också lokalt att ju fler fastigheter vi kan erbjuda inom våra delregioner, desto större sannolikhet att hyresgästerna flyttar inom vårt bestånd. Vi har ambitionen att fortsätta växa på våra delmarknader, men några kvantitativa mått på hur stora vi vill bli har vi inte.

Urbanea om 5 år?

– Huvudscenariot är att vi fortsätter enligt den strategi vi har idag, att växa samtidigt som vi bibehåller en förvaltningsmässigt effektiv organisation. Vi kommer också att jobba mer med våra hållbarhetsfrågor. Vi ser att det börjar bli ett hygienkrav både från banker och hyresgäster. Så där måste vi som fastighetsägare vara framme och ta ett ansvar. Det handlar också om att fortsätta förädla beståndet successivt genom ombyggnationer, parallellt som vi arbetar med kontraktsbasen och ser till att den är optimal.

– Sett till hur lång tid det har tagit att bygga upp Urbanea med 40 fastigheter, så skulle det kunna finnas ett dubbelt så stort bolag om 5 år. Men det finns mycket om och men i det. Men jag tycker att det är väldigt kul just att med bra kollegor och bra investerare bakom få förmånen att vara med om att få bygga den här typen av plattformar.