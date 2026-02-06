Selins sista bokslut som vd

Balder lämnar ett väntat stabilt resultat för 2025, Erik Selins sista år som vd för bolaget. Vid bolagsstämman i maj lämnar han för att bli styrelseordförande i stället. Samtidigt kommer även stämman ta beslutet att dela ut Norion Bank.
Balders resultat efter skatt uppgick till 7 991 mkr (3 640). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 7 621 mkr (3 304), motsvarande 6,41 kr per aktie (2,82).
Resultatet före skatt har påverkats av orealiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 2 440 mkr (–756), realiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 58 mkr (-4), resultat från försäljning av exploateringsfastigheter med -17 mkr (122), värdeförändringar avseende räntederivat och optionskomponent konvertibel med 399 mkr (-21) samt resultat från andelar i intressebolag om 1 779 mkr (901).
–Balders verksamhet fortsätter att utvecklas ungefär som förväntat, givet förutsättningarna i marknaden. Både hyresintäkter och driftsöverskott ökade med 7% för helåret. Förvaltningsresultatet per aktie ökade med 5%, säger Balders vd Erik Selin.
Ur Balders bokslut för 2025:
- Förvaltningsresultatet uppgick till 6 855 mkr (6 458). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 6 389 mkr (6 011), vilket motsvarar en ökning per aktie med 5% till 5,37 kr (5,13).
- Långsiktigt substansvärde uppgick till 93,96 kr per aktie (88,31).
- Hyresintäkterna uppgick till 13 721 mkr (12 876).
- Ekonomisk uthyrningsgrad uppgick till 95% (96).
- Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 2 440 mkr (–756). Det genomsnittliga direktavkastningskravet
uppgick till 4,9% (4,9).
- Under året har 72 förvaltningsfastigheter samt exploateringsfastigheter förvärvats till ett totalt fastighetsvärde om 9 770 mkr.
- Under året har förvaltningsfastigheter och mark sålts till ett försäljningsvärde om 2 490 mkr (294). Realiserade värdeförändringar från försäljningarna uppgick till 58 mkr (–4).
- Styrelsen avser att föreslå att årsstämman den 8 maj 2026 beslutar om utdelning av Balders samtliga aktier i Norion Bank.