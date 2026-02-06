Selins sista bokslut som vd

Balder lämnar ett väntat stabilt resultat för 2025, Erik Selins sista år som vd för bolaget. Vid bolagsstämman i maj lämnar han för att bli styrelseordförande i stället. Samtidigt kommer även stämman ta beslutet att dela ut Norion Bank.

Annons

Läs även

Balders resultat efter skatt uppgick till 7 991 mkr (3 640). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 7 621 mkr (3 304), motsvarande 6,41 kr per aktie (2,82).

Resultatet före skatt har påverkats av orealiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 2 440 mkr (–756), realiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 58 mkr (-4), resultat från försäljning av exploateringsfastigheter med -17 mkr (122), värdeförändringar avseende räntederivat och optionskomponent konvertibel med 399 mkr (-21) samt resultat från andelar i intressebolag om 1 779 mkr (901).

–Balders verksamhet fortsätter att utvecklas ungefär som förväntat, givet förutsättningarna i marknaden. Både hyresintäkter och driftsöverskott ökade med 7% för helåret. Förvaltningsresultatet per aktie ökade med 5%, säger Balders vd Erik Selin.

Ur Balders bokslut för 2025:

  • Förvaltningsresultatet uppgick till 6 855 mkr (6 458). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 6 389 mkr (6 011), vilket motsvarar en ökning per aktie med 5% till 5,37 kr (5,13).
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 93,96 kr per aktie (88,31).
  • Hyresintäkterna uppgick till 13 721 mkr (12 876).
  • Ekonomisk uthyrningsgrad uppgick till 95% (96).
  • Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 2 440 mkr (–756). Det genomsnittliga direktavkastningskravet
    uppgick till 4,9% (4,9).
  • Under året har 72 förvaltningsfastigheter samt exploateringsfastigheter förvärvats till ett totalt fastighetsvärde om 9 770 mkr.
  • Under året har förvaltningsfastigheter och mark sålts till ett försäljningsvärde om 2 490 mkr (294). Realiserade värdeförändringar från försäljningarna uppgick till 58 mkr (–4).
  • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 7 621 mkr (3 304) motsvarande 6,41 kr per aktie (2,82).
  • Styrelsen avser att föreslå att årsstämman den 8 maj 2026 beslutar om utdelning av Balders samtliga aktier i Norion Bank.
Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Läs även

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Så vill Vasakronan göra om TV4-huset

Planerar för hela 58 000 kvm BTA. Flera fastighetsägare i närområdet smider planer.

Nya Norrholma ger sig in i hett segment

Vill nå 1 miljard i fastighetsvärde inom 36 månader.

Skogestig om Ericssons resterande 65 000 kvm i Kista

FV berättar om Ericssons förhyrningar, fastighet för fastighet. Vd Johanna Skogestig berättar om planerna.

Fokuserar på det verksamhetskritiska

FV Fokus. FV frågar ut David Träff, vd på Logistri.  Om verksamhetsperspektivet i förvärvsstrategin. Fördelarna med triple net-avtal.  Att växa med disciplin.
Affärsanalys

Geopolitikens skugga tar över affärerna

En 8,2-miljardersaffär med sju fastigheter.

Lista: Följ vakanserna för de stora kontorsbolagen

Läs om vakansutvecklingen sedan 2021 för investerare som fokuserar på kontor – bolag för bolag.

Myndighet bantar med 30 procent mitt på Södermalm

Var med och fyllde upp den stora fastigheten efter projektutvecklingen. FV berättar om den nya hyran.

Harry Klagsbrun köper mer på Östermalm

Fastighet om 2 400 kvm i korsningen Brahegatan/Kommendörsgatan.
Krönika

Systemet knakar – och regeringen skruvar i presumtionshyran…

Regeringen finjusterar reglerna för nybyggda hyror. Mer förutsägbarhet utlovas – men de större låsningarna på bostadsmarknaden består.

Hyr 1 800 kvm på Sturegatan

Hyr flera våningsplan, inklusive butiksyta.

Lämnar Sturekvarteret – nu fullt hos KLP på Kungsholmen

Hyr 1 600 kvm, varav två butikslokaler.

Tre team vann hett område

Fult område ska få ett rejält lyft, Vatten- och citynära läge ska bli attraktivt.

Hyresintäkten ner en procent hos Vasakronan

Johanna Skogestig: ”Vårt fokus är tydligt: att öka uthyrningen och stärka våra kundrelationer”.

Lista: Följ vakanserna för de stora kontorsbolagen

Bakslag efter storköp - tvingas nu riva i Solna

Nytt besked tre år efter den offensiva transaktionen. Planerad investering på runt en miljard kronor.

 Tillbaka till förstasidan