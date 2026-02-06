Selins sista bokslut som vd

Balder lämnar ett väntat stabilt resultat för 2025, Erik Selins sista år som vd för bolaget. Vid bolagsstämman i maj lämnar han för att bli styrelseordförande i stället. Samtidigt kommer även stämman ta beslutet att dela ut Norion Bank.

Balders resultat efter skatt uppgick till 7 991 mkr (3 640). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 7 621 mkr (3 304), motsvarande 6,41 kr per aktie (2,82).

Resultatet före skatt har påverkats av orealiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 2 440 mkr (–756), realiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 58 mkr (-4), resultat från försäljning av exploateringsfastigheter med -17 mkr (122), värdeförändringar avseende räntederivat och optionskomponent konvertibel med 399 mkr (-21) samt resultat från andelar i intressebolag om 1 779 mkr (901).

–Balders verksamhet fortsätter att utvecklas ungefär som förväntat, givet förutsättningarna i marknaden. Både hyresintäkter och driftsöverskott ökade med 7% för helåret. Förvaltningsresultatet per aktie ökade med 5%, säger Balders vd Erik Selin.

Ur Balders bokslut för 2025: