OFÖRUTSÄGBAR. Från förort till Berns. Erik Selin har rört om rejält på marknaden. Illustration: Robert Hilmersson. (Ur magasinet Fastighetsvärlden 4/2011)

Selin lämnar vd-stolen i Balder efter 21 år

Att säga att en epok går i graven är förstås en överdrift. Erik Selin kommer finnas kvar som styrelseordförande och fortsätta göra affärer. Men nu, efter 20 år 312 dagar, lämnar han vd-stolen i Balder.

Sharam Rahi tar över vd-stolen och han kan bolaget innan och utantill efter att ha varit med sedan bolaget bildades. Skiftet sker vid Balders bolagsstämma under eftermiddagen idag, 8 maj.

I Balders bestånd ingår 2023 fastigheter som värderas till 228,6 miljarder kronor – det är lika mycket som Fabege, Atrium Ljungberg, Hufvudstaden och Corem tillsammans.

Det är ofta inte ikoniska byggnader, men i beståndet ingår en handfull landmärken som Karlatornet i Göteborg samt Berns och Spårvagnshallen i Stockholm.

Erik Selin dyker upp i Fastighetsvärldens textarkiv, där det nu finns 53 000 artiklar, för första gången i början av 2003 när han köpt två fastigheter i Trollhättan från Skanska för 130 miljoner kronor.

Drygt ett år senare blev uppståndelsen större när Rosengårds centrum förvärvades för 315 miljoner kronor. Säljare även då var Skanska. Han hade då redan under en kort tid hunnit äga ett stort och omtalat bostadsbestånd i Rosengård, som såldes till Acta strax därefter.

Då hade han ändå varit med ett tag i fastighetsbranschen dessförinnan. 1992, som 25-åring, köpte han sin första fastighet, en bostadsfastighet i Ängelholm. Efter att ha frågat runt fick han låna 20 miljoner kronor av en bank. Den egna insatsen var minimal.

Året innan hade han och några vänner fallit offer för finanskraschen. Högt spel med aktier och optioner hade satt Selins bolag i konkurs. Därefter var det nästan endast fastigheter som gällde ett tag.

Under 2005 hände mycket för Erik Selin.

Börsbolaget Enlight gjordes om till fastighetsbolag och namnändrades till Balder, som tidigare varit känt som just fastighetsbolag. Erik Selin Fastigheter AB och Arvid Svensson Invest AB stod för fastighetsbeståndet. Initialt var beståndet värt strax under 2 miljarder kronor. Tolv andra personer blev delägare via en kontantemission, bland annat Erik Paulsson och Hans Wallenstam.

En vecka inför debuten på börsen, som ägde rum 19 augusti 2005, tog Erik Selins privata fastighetsbolag över Skandrenting som då innehöll 79 fastigheter och hade en balansomslutning på drygt 5 miljarder kronor.

Någon månad senare hamnade han på omslaget till magasinet Fastighetsvärlden med rubriken ”Det enkla regerar i Göteborg” – läs gärna det reportaget i sin helhet, där finns mycket av Erik Selins bakgrund.

Därefter har allt fortsatt i ett smått rasande takt, men ofta med ett tydligt fokus på att identifiera risker – om något sådant hittats har Selin ofta passat på affärsmöjligheten.

Jacob Torell, Erik Selin, Joel Ambré. Septura.

Karlastadens båda storägare, Ola Serneke och Erik Selin.
Helena Liljedahl KF Fastigheter, Åke Pettersson Skandia Fastigheter, Henrik Kant Göteborgs Stad, Mikael Ahlén Riksbyggen och Erik Selin, Balder,

Erik Selin, Hampus Magnusson och Lars Göran Andersson.
På bild från vänster: Petter Stordalen, Erik Selin, Hampus Magnusson och Mats Arnsmar.
Erik Selin. Foto: FV
Erik Selins Balder tar kontroll över stor del av Solvallastaden. Montage: Fastighetsvälden.

Balder, med VD:n och storägaren Erik Selin i spetsen, köper 14 hotellfastigheter. Illustration ur magasinet Fastighetsvärlden Nr 2/2013.
Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

