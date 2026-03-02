Sehlhall värvar affärsanalytiker

Sehlhall har anställt Jonathan Luomala som affärsanalytiker. Rekryteringen är ett viktigt led i bolagets expansiva strategi inom social infrastruktur, och stärker den analytiska förmågan inom investeringar, transaktioner och verksamhetsutveckling.

Han kommer närmast från KPMG Deal Advisory där han arbetat som Senior Associate inom Transaction Services. I rollen har han haft ett brett ansvar för finansiell due diligence vid förvärv och avyttringar, analys av affärsrisker och värdedrivare, samt framtagande av beslutsunderlag för såväl private equity-aktörer som industriella bolag.

Jonathan Luomala har en ekonomie masterexamen med inriktning finans från Hanken Svenska Handelshögskolan och en gedigen erfarenhet av avancerad finansiell analys, modellering och datadrivna beslutsunderlag.

I sin nya roll på Sehlhall kommer Jonathan Luomala att arbeta nära ledning och investeringsteam med fokus på analys av nya projekt, affärer och strategiska initiativ. Rollen innebär även att bidra till ytterligare utveckling av interna beslutsprocesser och uppföljningsmodeller för att stödja bolagets fortsatta tillväxt.

– Jag ser verkligen fram emot att bli en del av Sehlhall och bidra till bolagets fortsatta tillväxtresa. Kombinationen av tydlig samhällsnytta och ett starkt tillväxtfokus är mycket inspirerande, och jag ser fram emot att arbeta nära teamet och ta en aktiv roll i att driva nya projekt och investeringar framåt, säger Jonathan Luomala, tillträdande affärsanalytiker på Sehlhall.

– Vi är mycket glada att välkomna Jonathan till Sehlhall. Hans analytiska skärpa, transaktionserfarenhet och tekniska kompetens passar mycket väl in i vår organisation och våra långsiktiga ambitioner. Han blir ett viktigt tillskott i vårt arbete med att utveckla och investera i hållbar social infrastruktur, säger Erik Uhlén, CFO på Sehlhall.

Jonathan Luomala tillträder sin tjänst 2 mars och kommer att vara baserad på Sehlhalls kontor i Stockholm.