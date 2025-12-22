Sehlhall köper mark för vårdboende i Norrtälje

Sehlhall förvärvar en fastighet i området Solbacka i Norrtälje kommun med ambitionen att utveckla ett nytt vårdboende om 60 lägenheter samt ett gruppboende om 6 lägenheter. Ambitionsnivån blir hög, både vad gäller ekologisk och social hållbarhet

Fastigheten är belägen i en expansiv del av Norrtälje med goda kommunikationer och närhet till natur. Planläggning för området pågår och den framtida bebyggelsen kommer att bestå av en varierad struktur med lägenheter, radhus och parhus, vilket skapar en levande och blandad stadsdel.

Norrtälje kommun ser ett ökande behov av nya äldreboenden och arbetar därför aktivt för att stärka äldreomsorgen i takt med den demografiska utvecklingen. Etableringen av Sehlhalls planerade boende i Solbacka är en del av kommunens bostadsförsörjningsplan för äldreomsorg och bidrar till att möta det långsiktiga behovet.

”Vi har sedan tidigare erfarenhet av att utveckla vårdboende i Solbacka, och har därmed god kännedom om området och dess förutsättningar. Miljön erbjuder en rad unika kvaliteter,” säger Anton Bergkvist, affärsansvarig på Sehlhall.

Området Solbacka ligger endast några minuter från Norrtälje centrum och har god tillgänglighet med cykel, bil och kollektivtrafik. Området kännetecknas av stora grönområden, motionsspår, närhet till vatten samt gång- och cykelvägar och utgör en lugn och trygg boendemiljö.

Planerad byggstart är under fjärde kvartalet 2026, med ett färdigställande under tredje kvartalet 2028.

Vårdboendet kommer ett certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.