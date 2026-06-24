Sehlhall köper från Nordiqus i Sätra

Sehlhall har förvärvat fastigheten Sätra Gård 1 i Stockholm från Nordiqus och planerar att utveckla ett nytt vård- och omsorgsboende med 80 lägenheter. Vardaga har tecknat ett 15-årigt hyresavtal för verksamheten.

Den planerade byggnaden omfattar cirka 5 800 kvm BTA och kommer att uppföras i direkt anslutning till den kulturhistoriska miljön kring Sätra Gård. Läget kombinerar närhet till natur, service och kommunikationer med direkt anslutning till Sätraskogens naturreservat.

– Stockholm uppskattar att det behövs omkring 60 nya äldreboenden för att möta behovet idag och imorgon. Därför är vi särskilt stolta över att kunna utveckla ett nytt äldreboende i Sätra tillsammans med Vardaga. Projektet förenar omsorg, arkitektur och platsutveckling på ett sätt som vi tror kommer att skapa stort värde för både de boende och stadsdelen, säger Anton Bergkvist, affärsansvarig på Sehlhall.

Sätra Gård har anor från 1300-talet och de nuvarande byggnaderna härstammar från 1700-talet. Gården har även gett namn åt stadsdelen Sätra. Utformningen av det nya äldreboendet tar sin utgångspunkt i platsens kulturhistoriska värden och topografi. Byggnaden planeras att terrasseras ned mot gårdsmiljön, vilket minskar den upplevda skalan samtidigt som generösa utemiljöer skapas för de boende.

Samtliga avdelningar får egna takterrasser med möjlighet till utevistelse, social samvaro och rekreation. Utformningen syftar till att skapa en omsorgsmiljö där natur, rörelse och välbefinnande blir en naturlig del av vardagen.

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Norr om fastigheten ligger Sätraskogens naturreservat och inom gångavstånd finns Mälarhöjdens ridskola. Tillsammans skapar dessa kvaliteter goda förutsättningar för ett äldreboende med närhet till både naturupplevelser och lokalt samhällsliv.

– Behovet av nya platser i äldreomsorgen är stort och kommer att öka ytterligare. Tillsammans med Sehlhall kan vi utveckla ett boende som möter framtidens behov och samtidigt tar vara på platsens värden, säger Jon van Geffen, Tillväxt- och fastighetschef för Vardaga och Ambea.

Detaljplanen bedöms kunna antas i december 2027. Tillträde enligt hyresavtalet bedöms kunna ske under våren 2030.