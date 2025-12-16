Sehlhall byggstartar i Falun

Sehlhall har erhållit bygglov och startbesked för uppförandet av det nya vård- och omsorgsboendet i Främby, Falun. Projektet omfattar 80 lägenheter fördelade på fyra avdelningar per våningsplan, med en total bruttoarea om 6.348 kvm. Byggnaden uppförs på Sehlhalls fastighet och kommer att hyras av Falu kommun enligt ett 20-årigt hyresavtal.

Annons

Totalentreprenaden utförs av PEAB och arkitekt för projektet är SR-K Arkitekter.

Vård- och omsorgsboendet utformas med hög hållbarhetsambition och projekteras för certifiering enligt Miljöbyggnad Silver. Solceller integreras i byggnaden för att bidra till elförsörjningen. Byggnaden får en vacker träfasad och kompletteras med ett professionellt storkök.

Falu kommun har i den tidigare upphandlingen motiverat sitt val av Sehlhall enligt följande:

”Sehlhalls förslag har en väl genomtänkt utformning som effektivt kombinerar funktionalitet och flexibilitet, vilket gör det möjligt att möta både de boendes och personalens behov på ett optimalt sätt. Balansen mellan funktion och kvalitet var avgörande för att förslaget skulle rankas högst.”

Projektet har ett särskilt fokus på utemiljön, ofta benämnt som ”det tredje rummet”, vilket här får en central och mycket kvalitativ utformning. Ett flertal aktuella undersökningar visar att tillgång till goda och stimulerande utomhusmiljöer är en av de mest betydelsefulla faktorerna för välbefinnande och trivsel hos både boende och personal på ett vård- och omsorgsboende. Läget i Främby möjliggör närhet till såväl kollektivtrafik som naturmiljöer.

”Projektet markerar ett viktigt steg i utvecklingen av modern social infrastruktur i Falun. Kombinationen av hållbarhet, funktionalitet och en genomarbetad inne och utemiljö skapar goda förutsättningar för ett långsiktigt hållbart och kvalitativt vård- och omsorgsboende,” säger Mathias Holmqvist, affärsansvarig vid Sehlhall Fastigheter.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Valt 12 kommuner för satsning – värvar toppolitiker

Läs om de aktuella kommunerna som Kilenkrysset pekar ut och orsaken till satsningen.

Trianon köper för 240 mkr

Totalt 13.440 kvm fördelat på 172 lägenheter.

Bildextra: Byggstartar på Kungsholmen

Byggrätterna förvärvades av Electrolux för ett år sedan för 284 mkr.

Hyrt ut hela 11.000 kvm i city – efter att Spotify lämnat

Framgångsrik uthyrning i centrala Stockholm.

FV avslöjar: 20 stora försäljningar som kan vänta

FV summerar försäljningsprocesser för 30 miljarder kronor. ✓ Bostadsbolag för över 5 mdr. ✓ Tre hotellbestånd. ✓ Kontorhus nära Hötorget och ett på Östermalm. ✓ Stort köpcentrum. ✓ Universitetsbyggnad. ✓ Två i Gamla stan.

Köper stor förfallen fastighet i framtidsläge

Fastigheten har en tomtyta om cirka 40.000 kvadratmeter.

Southbays sjätte investering – köper från Slättö

18.000 kvm nybyggt, varav två tredjedelar uthyrt.

Jättesatsning – vill bygga ut varuhus med 50.000 kvm

Skandinaviens största varuhus vill dubbla.

Köper kasinohuset i city

Stort intresse för affären när Svenska Spel säljer.

Boberg: ”Dialog med potentiella hyresgäster”

Se alla affärer i närheten på FV Affärskarta

Fyra kasinon – fyra olika öden

Vill bygga högt mitt i Göteborg – möter motstånd

Ytterligare ett höghus planeras i rikets näst största stad, nu nära Heden.

”Alla marknader är inte lika mogna som Sverige”

FV Fokus. Intervju med Kristin Willerström, Nordenchef på Pembroke.   Om nästa cityprojekt.  Kontorsmarknaden i Sverige kontra internationell marknad.  Sverige som föregångsland. Om att göra Mäster Samuelsgatan till ”framgata”.

NP3 köper för 442 miljoner

Har förvärvat för 1,8 miljarder under året.

Ny vd vid Balticgruppen

”Det känns både hedrande och inspirerande att få det här förtroendet.”

Elva gör upp om att bli Årets Affärskonsult

Väldigt tajt i toppen, liksom kring fjärdeplatsen – därav så många kandidater.

 Tillbaka till förstasidan