Sehlhall byggstartar i Falun

Sehlhall har erhållit bygglov och startbesked för uppförandet av det nya vård- och omsorgsboendet i Främby, Falun. Projektet omfattar 80 lägenheter fördelade på fyra avdelningar per våningsplan, med en total bruttoarea om 6.348 kvm. Byggnaden uppförs på Sehlhalls fastighet och kommer att hyras av Falu kommun enligt ett 20-årigt hyresavtal.

Totalentreprenaden utförs av PEAB och arkitekt för projektet är SR-K Arkitekter.

Vård- och omsorgsboendet utformas med hög hållbarhetsambition och projekteras för certifiering enligt Miljöbyggnad Silver. Solceller integreras i byggnaden för att bidra till elförsörjningen. Byggnaden får en vacker träfasad och kompletteras med ett professionellt storkök.

Falu kommun har i den tidigare upphandlingen motiverat sitt val av Sehlhall enligt följande:

”Sehlhalls förslag har en väl genomtänkt utformning som effektivt kombinerar funktionalitet och flexibilitet, vilket gör det möjligt att möta både de boendes och personalens behov på ett optimalt sätt. Balansen mellan funktion och kvalitet var avgörande för att förslaget skulle rankas högst.”

Projektet har ett särskilt fokus på utemiljön, ofta benämnt som ”det tredje rummet”, vilket här får en central och mycket kvalitativ utformning. Ett flertal aktuella undersökningar visar att tillgång till goda och stimulerande utomhusmiljöer är en av de mest betydelsefulla faktorerna för välbefinnande och trivsel hos både boende och personal på ett vård- och omsorgsboende. Läget i Främby möjliggör närhet till såväl kollektivtrafik som naturmiljöer.

”Projektet markerar ett viktigt steg i utvecklingen av modern social infrastruktur i Falun. Kombinationen av hållbarhet, funktionalitet och en genomarbetad inne och utemiljö skapar goda förutsättningar för ett långsiktigt hållbart och kvalitativt vård- och omsorgsboende,” säger Mathias Holmqvist, affärsansvarig vid Sehlhall Fastigheter.