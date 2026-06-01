SEFAB förvärvar i Skarpnäck för 100 mkr

Stockholms Enskilda Fastighetsägare AB, SEFAB, förvärvar ett omsorgsboende i Skarpnäck, tomträtten Flyghöjden 2, från Hemsö. Fastigheten omfattar 45 omsorgsbostäder, gemensamhetsytor och administrativa lokaler med en total uthyrbar yta om 2 880 kvm.

SEFAB:s rådgivare i transaktionen har varit Hedman & Modée Partners, CMS Wistrand och Anthesis Group.

Förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde om 98,5 mkr och tillträde har skett den 1 juni.

Förvärvet ligger i linje med SEFABs långsiktiga strategi att utveckla och bredda sitt fastighetsbestånd i Stockholmsområdet. Med huvudsaklig inriktning på hyresbostäder ser SEFAB även samhällsfastigheter som omsorgsboenden, LSS-boenden och förskolor som en naturlig och viktig del av portföljen.

– Den här typen av fastigheter kompletterar våra bostadsfastigheter på ett utmärkt sätt. De bidrar till fungerande, trygga närområden där människor kan bo, leva och få stöd genom hela livet, säger Mathias Borg, vd på SEFAB.

Med över 35 års erfarenhet som fastighetsförvaltare och fastighetsutvecklare fortsätter SEFAB att stärka sin position som en stabil aktör på marknaden. Flyghöjden 2 blir ett värdefullt tillskott i en portfölj som idag omfattar ett 18-tal fastigheter i Stockholm.