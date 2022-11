SEB:s Företagarindikator, som visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna, minskar med 2 enheter i november från förra månadens notering på plus 1 och ligger nu på minus 1. I månadens undersökning ökar dock samtliga tre ekonomiska indikatorer kring utvecklingen den senaste månaden. Arbetstiden stiger från minus 3 till 0, likviditeten ökar från minus 2 till plus 6 och omsättningen stiger från 0 till plus 2.