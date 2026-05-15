SD vill flytta SR och SVT till Kista

Sverigedemokraterna i Stockholm vill att SVT och Sveriges Radio ska lämna Gärdet för att flyttas till Kista. – Vi ser ingen anledning för SVT att sitta i centrala Stockholm, säger gruppledare Gabriel Kroon till Mitt i.

Sverigedemokraterna, som är öppet kritiska till SVT:s och SR:s uppdrag, ser Kista som en lämplig destination för en verksamhet som man dessutom anser ska bli mindre. Kista pekas ut som ny destination på grund av områdets höga vakansgrad som är 35–40 procent för kontor – och som kan bli högre om Ericsson lämnar ytterligare lokaler.

– Det är ett stort samhällsproblem att otryggheten är ganska hög på kvällarna i Kista. När stora arbetsgivare lämnar Kista blir det även dåligt på dagarna. SVT och SR:s medarbetare kan utgöra ett föredöme och flytta sina arbetsplatser dit, säger Kroon till Mitt i.

Det är statens fastighetsverk som äger marken och SRF, Sveriges radios förvaltnings AB, som äger fastigheten vid Gärdet. Sedan två år har polisen hyrt hela 15 000 kvm lokaler i fastigheten.

SD:s plan är att riva byggnaderna vid Gärdet, som delvis är skyddsklassade, för att istället bygga bostäder där.