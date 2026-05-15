SVT-huset. Foto: Fastighetsvärlden

SD vill flytta SR och SVT till Kista

Sverigedemokraterna i Stockholm vill att SVT och Sveriges Radio ska lämna Gärdet för att flyttas till Kista.
– Vi ser ingen anledning för SVT att sitta i centrala Stockholm, säger gruppledare Gabriel Kroon till Mitt i.

Annons

Läs även

 

Sverigedemokraterna, som är öppet kritiska till SVT:s och SR:s uppdrag, ser Kista som en lämplig destination för en verksamhet som man dessutom anser ska bli mindre. Kista pekas ut som ny destination på grund av områdets höga vakansgrad som är 35–40 procent för kontor – och som kan bli högre om Ericsson lämnar ytterligare lokaler.

– Det är ett stort samhällsproblem att otryggheten är ganska hög på kvällarna i Kista. När stora arbetsgivare lämnar Kista blir det även dåligt på dagarna. SVT och SR:s medarbetare kan utgöra ett föredöme och flytta sina arbetsplatser dit, säger Kroon till Mitt i.

Det är statens fastighetsverk som äger marken och SRF, Sveriges radios förvaltnings AB, som äger fastigheten vid Gärdet. Sedan två år har polisen hyrt hela 15 000 kvm lokaler i fastigheten.

SD:s plan är att riva byggnaderna vid Gärdet, som delvis är skyddsklassade, för att istället bygga bostäder där.

Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

Läs även

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Porträttbild på Benny Svärd och visionsbild på Marieviks Udde

Bildextra: Lyxvåningarna i Stockholms lilla Manhattan

✔️39 miljoner kronor. ✔️100 kvm privat takterrass. ✔️2,85 meter takhöjd.
Krönika

Ge bollen till de privata fastighetsägarna!

Stig Svedberg om en brist som borde åtgärdas – för allas bästa.
Porträttbild på martin Fischer och Max Tran. Visionsbild på Kvarteret Trollvagnarna i Sollentuna.

Idé till färdig byggnad – billigare med ny metod

Kan få ner kostnaderna med 45 %. Exklusiv intervju med amerikanska professorn som skapat metoden.

John Mattson köper för 800 mkr i centrala Uppsala

Förvärvar 318 lägenheter.

Tvärvänder kring JM

Projekt om 700 bostäder kan hamna i papperskorgen.

Video: Heta stolen med Ringnes – På rätt väg igen

Pandox storägare Christian Ringnes om planerna framåt.

Mardrömmen: Fastighets-vd:n häktad i 68 dagar

Senaste beslutet kan dock vara en liten framgång. FV berättar det senaste.

Storsala köper fastighet i Västerort med stor byggrätt

Finns potential för bostadsutveckling.

Unikt townhouse i Lärkstaden till salu

1 500 kvm mitt i Stockholm. Kändisarkitekt utvecklat. Projektet tickar nog merparten av boxarna.

800 kontorshus i centrala London döms ut

Riskerar att bli omöjlig att hyra ut.

Oljefonden vill sälja miljardkåk på Oxford Street

Kommunalt bolag vill sälja fyra centrala fastigheter

Totalt uthyrningsbar lokalyta är cirka 20 000 kvm.

Unik lista: Följ vakanserna för de stora kontorsbolagen

Läs även om vakansutvecklingen sedan 2021 för 14 investerare som fokuserar på kontor – bolag för bolag. Högaktuellt seminarium stundar.

Klövern köper i Slakthusområdet för 300 mkr

Ska bygga 150 bostadsrätter. Säljaren har ägt fastigheten sedan 1980.

SBF i partnerskap med BauMont värt upp till 6 mdr

Initialt förväntas investeringar motsvarande två miljarder kronor genomföras.

 Tillbaka till förstasidan