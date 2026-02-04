Scream Mediabyrå hyr hos KLP på Fleminggatan

Scream Mediabyrå hyr kontorslokal om 1 600 kvm i KLPs fastighet Klamparen på Fleminggatan 14 i Stockholm. Kontorsloken införlivar även två butikslokaler mot Fleminggatan. Inflyttning är 1 september i år. Därmed är hela fastigheten på Kungsholmen fullt uthyrd.

Mediabyrån flyttar från Humlegårdsgatan 17, som är en del av Sturekvarteret. Fastighetsägare där är ADIA.

Genom uthyrningen är Klamparen fullt uthyrd, omfattande såväl fullt uthyrda kontor, butiker, förråd som garage.

Inom Klamparen har KLP under några år drivit ett projekt med påbyggnad och ombyggnad och samtidigt har ett efterfrågat koncept skapats för hyresgästerna. Konceptet innefattar såväl arkitektur där höga kvaliteter från ursprungsbyggnaden adderats med spännande nya arkitektoniska tillägg liksom en av Stockholms finaste takterrasser, lyxigt gym och gemensamma konferensytor. Byggnaden är certifierad enligt Breeam, nivå Excellent.

– Vi ser nu fram emot att välkomna den sista hyresgästen i Klamparen och har därmed färdigställt ett framgångsrikt projekt som startade mitt under pandemin. Att kontoren är fullt uthyrda visar på byggnadens och områdets attraktionskraft och att vi kunnat erbjuda moderna och hållbara kontorslösningar som möter dagens krav från hyresgäster, konstaterar Anette von Mentzer, vd på KLP Fastigheter.

Media Family/Scream är en oberoende mediebyråkoncern. Media Family har tre kontor i Sverige, med över 130 anställda.

Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

