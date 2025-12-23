Scope sänker Corems kreditrating

Scope Ratings har reviderat Corems kreditbetyg, innebärande en sänkning från tidigare BBB- med negativa utsikter till BB+ med stabila utsikter.

Annons

Rapporten baseras på utfall för tredje kvartalet och därefter offentliggjord information. Som anledning till förändringen nämns potentiella risker sett till portföljens genomsnittliga vakansgrad efter genomförda avyttringar och aktuell räntetäckningsgrad.

”De områden som i rapporten pekas ut som positiva drivkrafter stämmer väl överens med den strategi vi lagt framåt. Vi ser med tillförsikt på uthyrningsmöjligheterna och det är framdrift i affärer vi har som vårt absoluta fokus, tillsammans med stärkta finansiella nyckeltal. Efter de senaste årens behov av att frigöra kapital har vi nu samtidigt gått in i en fas där selektiva transaktioner kompletterar kärnverksamheten och utgör ett verktyg i att lyfta portföljens genomsnittliga nyckeltal och effektivitet”, säger Rutger Arnhult, vd på Corem.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Igår kl. 16:33

Catena nära köp för hela 9 mdr

En uthyrningsbar yta om cirka 600.000 kvm fördelat över 20 fastigheter. FV pekar ut potentiell säljare.

Castellum säljer sju vakanstyngda för 500 mkr

Fastigheterna bedöms inte ge tillräckligt bra avkastning. FV berättar om de aktuella fastigheterna.

Intea förvärvar ny tingsrätt

Säljaren avyttrar ytterligare en domstolsbyggnad.

Offensiva Anguli köper

Når 1,3 miljarder i fastighetsbestånd.

Arnhult: Vi vill frigöra kontor i Kista

Planerar hotell och bostäder i tidigare kontorslokaler i vakanstyngd stadsdel. Arnhult i FV-intervju. Se flera bilder.

Skanska säljer kontorshus

Säljer två kontorshus för cirka 1,5 miljarder kronor.

Corem säljer för 300 mkr

”Avyttringen möjliggör investeringar i andra affärsmöjligheter”.

Ibrahimovic beslut – påverkan för fastighetsbolagen

Väljer att ha kvar en anläggning, den stora och nya. Läs mer om vilka tre fastighetsägare som påverkas.

ALM förvärvar Storstaden

Portföljen omfattar en planerad byggnation av drygt 1.000 bostäder.

Utmanare köper för 600 mkr

Slår till med ännu ett storköp. Når ett bestånd om 2,6 miljarder kronor.

”Den perfekta köparen för fastigheten är vi själva”

Affär för 420 miljoner kronor i södra Stockholmsområdet.

Möller Eiendom säljer 53.500 kvm i Mälarregionen

Avyttrar tio fastigheter och lämnar Sverige.

Fyra tävlar om Peabs höghus i Varvsstaden

71 förslag inkom. Höghus om 23 våningar ska byggas.

Kinland köper för 515 mkr

Elva fastigheter byter ägare.

Alecta Fastigheter förvärvar Kongahälla Center

Det ledande köpcentrumet i norra Storgöteborg. Totalt 40.000 kvm lokaler.

 Tillbaka till förstasidan