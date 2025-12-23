Scope sänker Corems kreditrating

Rapporten baseras på utfall för tredje kvartalet och därefter offentliggjord information. Som anledning till förändringen nämns potentiella risker sett till portföljens genomsnittliga vakansgrad efter genomförda avyttringar och aktuell räntetäckningsgrad.

”De områden som i rapporten pekas ut som positiva drivkrafter stämmer väl överens med den strategi vi lagt framåt. Vi ser med tillförsikt på uthyrningsmöjligheterna och det är framdrift i affärer vi har som vårt absoluta fokus, tillsammans med stärkta finansiella nyckeltal. Efter de senaste årens behov av att frigöra kapital har vi nu samtidigt gått in i en fas där selektiva transaktioner kompletterar kärnverksamheten och utgör ett verktyg i att lyfta portföljens genomsnittliga nyckeltal och effektivitet”, säger Rutger Arnhult, vd på Corem.