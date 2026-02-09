Scania säljer finska HK till Nordisk Renting

Nordisk Renting förlänger samarbetet med Scania genom att förvärva ett helt nytt lastbilsservicecenter, helt uthyrt till Scania, genom en sale-and-leaseback transaktion.

Annons

JLL var rådgivare till säljaren Scania.

Nordisk Renting har förvärvat ett nybyggt lastbilsservicecenter och det finska huvudkontoret för Scania Suomi Oy i Vanda, i huvudstadsområdet, Finland.

Transaktionen stärker Nordisk Rentings position som långsiktig fastighetspartner till Scania och till den bredare Volkswagen-koncernen i Norden.

Scania är en världsledande leverantör av tunga transportlösningar såsom tunga lastbilar och bussar. I Finland har Scania en betydande position på marknaden för kommersiella fordon med stort fokus på hållbarhet och elektrifiering. Scania är en befintlig kund för Nordisk Renting genom att hyra en lastbil och ett underhållscenter i Pirkkala sedan 2019.

Den moderna anläggningen färdigställdes 2025 och består av två byggnader med totalt cirka 6 660 m² för fordonsreparation och -underhåll samt kontorslokaler. Detta nya huvudcenter för Scania i Finland ligger i det främsta logistikområdet i Tuupakka, nära Helsingfors flygplats. Förvärvet är strukturerat som en sale-and-leaseback med ett långt trippel net leasingavtal, med en köpoption för Scania att köpa tillbaka tillgången och en förlängningsoption vid leasingperiodens slut.

”Sedan öppnandet av Scania-centret i Vantaa i januari 2025 har vi varit mycket nöjda med läget, tillgängligheten och synligheten av den nya anläggningen nära flygplatsen. Fastigheten på Tulkintie, som ligger längs den trafikerade Ring Road III, är viktig och strategisk för oss, vilket är anledningen till att vi kommer att fortsätta vår verksamhet där med Nordisk Renting som vår partner,” säger Jussi Korkeamäki, ekonomichef på Scania Suomi Oy.

”Vi stödjer vår kund Scania i deras tillväxt genom att finansiera strategiskt viktiga verksamheter – inte bara i Pirkkala, utan nu även i Helsingfors storstadsområde – genom långsiktiga leasingavtal. Vårt mål är att möjliggöra våra kunders expansion med finansieringslösningar som skyddar kontrollen över deras fastigheter och säkerställer långsiktig användbarhet,” säger Leea Tolvas, landschef för Finland på Nordisk Renting.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Ledande konsultbolag flyttar till prestigefastighet i city

Letat nya lokaler i några år och besökt massor av potentiella adresser. Se flera bilder.

Dokument: Sidbytet från konsult till ägarsidan

FV listar 50 personer som gått från rådgivningssidan till fastighetsägarsidan. Läs om den ”vanligaste” övergången.

Bilder: Så bygger Fabege om Wenner-Gren Center

Tecknat avtal med samarbetspartner. Lanserar nytt koncept.

Alm investerar i hundra år gammal byggnad

Byggnad som är 115 år gammal.

Lägre tryck hos Akelius efter ny migrationspolitik

FV berättar om beståndet efter storförsäljningen.

Alecta säljer överraskande – när Blanks offensiv fortsätter

Fastighet om nästan 10 000 kvm i Stockholmsområdet byter ägare.

Selins sista bokslut som vd

Nu kommer utdelningen av Norion – beslut vid bolagsstämman i vår.

FV-lista: Här är de som varit vd – längst av alla

Så vill Vasakronan göra om TV4-huset

Planerar för hela 58 000 kvm BTA. Flera fastighetsägare i närområdet smider planer.

Nya Norrholma ger sig in i hett segment

Vill nå 1 miljard i fastighetsvärde inom 36 månader.

Skogestig om Ericssons resterande 65 000 kvm i Kista

FV berättar om Ericssons förhyrningar, fastighet för fastighet. Vd Johanna Skogestig berättar om planerna.

Fokuserar på det verksamhetskritiska

FV Fokus. FV frågar ut David Träff, vd på Logistri.  Om verksamhetsperspektivet i förvärvsstrategin. Fördelarna med triple net-avtal.  Att växa med disciplin.
Affärsanalys

Geopolitikens skugga tar över affärerna

En 8,2-miljardersaffär med sju fastigheter.

Lista: Följ vakanserna för de stora kontorsbolagen

Läs om vakansutvecklingen sedan 2021 för investerare som fokuserar på kontor – bolag för bolag.

Myndighet bantar med 30 procent mitt på Södermalm

Var med och fyllde upp den stora fastigheten efter projektutvecklingen. FV berättar om den nya hyran.

 Tillbaka till förstasidan