Scania säljer finska HK till Nordisk Renting

Nordisk Renting förlänger samarbetet med Scania genom att förvärva ett helt nytt lastbilsservicecenter, helt uthyrt till Scania, genom en sale-and-leaseback transaktion.

JLL var rådgivare till säljaren Scania.

Nordisk Renting har förvärvat ett nybyggt lastbilsservicecenter och det finska huvudkontoret för Scania Suomi Oy i Vanda, i huvudstadsområdet, Finland.

Transaktionen stärker Nordisk Rentings position som långsiktig fastighetspartner till Scania och till den bredare Volkswagen-koncernen i Norden.

Scania är en världsledande leverantör av tunga transportlösningar såsom tunga lastbilar och bussar. I Finland har Scania en betydande position på marknaden för kommersiella fordon med stort fokus på hållbarhet och elektrifiering. Scania är en befintlig kund för Nordisk Renting genom att hyra en lastbil och ett underhållscenter i Pirkkala sedan 2019.

Den moderna anläggningen färdigställdes 2025 och består av två byggnader med totalt cirka 6 660 m² för fordonsreparation och -underhåll samt kontorslokaler. Detta nya huvudcenter för Scania i Finland ligger i det främsta logistikområdet i Tuupakka, nära Helsingfors flygplats. Förvärvet är strukturerat som en sale-and-leaseback med ett långt trippel net leasingavtal, med en köpoption för Scania att köpa tillbaka tillgången och en förlängningsoption vid leasingperiodens slut.

”Sedan öppnandet av Scania-centret i Vantaa i januari 2025 har vi varit mycket nöjda med läget, tillgängligheten och synligheten av den nya anläggningen nära flygplatsen. Fastigheten på Tulkintie, som ligger längs den trafikerade Ring Road III, är viktig och strategisk för oss, vilket är anledningen till att vi kommer att fortsätta vår verksamhet där med Nordisk Renting som vår partner,” säger Jussi Korkeamäki, ekonomichef på Scania Suomi Oy.

”Vi stödjer vår kund Scania i deras tillväxt genom att finansiera strategiskt viktiga verksamheter – inte bara i Pirkkala, utan nu även i Helsingfors storstadsområde – genom långsiktiga leasingavtal. Vårt mål är att möjliggöra våra kunders expansion med finansieringslösningar som skyddar kontrollen över deras fastigheter och säkerställer långsiktig användbarhet,” säger Leea Tolvas, landschef för Finland på Nordisk Renting.