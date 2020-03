Scandic stänger flera hotell

Sedan utbredningen av coronaviruset har beläggningsgraden för koncernens hotell fallit kraftigt och uppgick under föregående vecka till 10-15%. Scandic planerar nu verksamheten för att beläggningsgraden kommer att ligga kvar på dessa låga nivåer under de kommande månaderna för att därefter successivt återhämta sig under det andra halvåret.

Scandic har på kort tid genomfört en rad omfattande åtgärder för att minska kostnaderna och anpassa verksamheten till rådande marknadsläge. Det har redan skett en mycket stor bemanningsreduktion som hittills uppgår till mer än 7.000 personer, både i hotelldriften och i stödfunktioner. Som en del i detta arbete stängs ett antal hotell temporärt. Bland annat har omkring 60 av Scandics hotell i Norge stängts. De Scandic-hotell som hålls öppna kommer fortsatt erbjuda en bra service för gästerna under denna period, med förstärkta rutiner för rengöring och städning men med ett mer begränsat mat och dryck-erbjudande än normalt.

Med de vidtagna åtgärderna bedömer Scandic att bolagets kostnader exklusive hyror sänks från och med april med drygt 60 procent. Scandic arbetar dessutom intensivt med att genomföra ytterligare kostnadssänkningar.

Utöver kraftigt sänkta kostnader, har Scandic också vidtagit åtgärder för att försvara kassaflödet under de kommande månaderna. Investeringar och pågående projekt har dragits ner och betalningar av skatter och avgifter har senarelagts i linje med de anståndsmöjligheter som finns på Scandics marknader. Scandic har kommit överens med merparten av sina fastighetsägare om en temporär hyresbetalningsprofil som är anpassad till det nuvarande marknadsläget. Scandic har också beslutat att under en period erbjuda anstånd med betalning av franchiseavgifter från sina franchisetagare.

– Det är så klart smärtsamt att tvingas permittera och säga upp ett stort antal medarbetare, men det har varit absolut nödvändigt i rådande situation då vi tvingas arbeta mycket hårt för att sänka kostnaderna och försvara kassaflödet. De största kostnadsreduktionerna sker i Norge, Finland och Danmark medan effekten av anpassningen i Sverige begränsas av de mindre generösa permitteringsreglerna. Det är nödvändigt att den svenska regeringen genomför ytterligare stödåtgärder för att mildra de skadeverkningar som just nu drabbar den svenska hotellbranschen i coronakrisens spår, säger Jens Mathiesen, vd och koncernchef för Scandic Hotels Group.

Scandic har kreditfaciliteter på 5,5 miljarder SEK som löper till 30 juni 2022, och den tillgängliga likviditeten uppgår i dagsläget till ca 1,3 miljarder SEK. Givet antagandet om fortsatt mycket låg beläggning under det andra kvartalet bedömer Scandic att man kommer att ha ett ytterligare finanseringsbehov på mellan 1 och 1,5 miljarder SEK under 2020 varav merparten är kopplad till reglering av uppskjutna hyresbetalningar, skatter och avgifter vid slutet av året. Scandic räknar med att ha en finansieringslösning på plats under det andra kvartalet 2020 för detta scenario.