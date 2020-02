Scandic lanserar nya hotellvarumärke GO

Ambitionen är att Scandic GO ska etablera en stark närvaro i citylägen på samtliga nordiska marknader. Med start 2020 tar Scandic första steget genom att öppna fem hotell under det nya varumärket. Fyra hotell beräknas öppna i Stockholm och Oslo under fjärde kvartalet 2020, samt ett i Köpenhamn under det andra kvartalet 2021.

Scandic GO står för; en god natts sömn, ett attraktivt läge och till ett bra pris. Fullservice-restauranger, gym och mötesfaciliteter har tagits bort. Besökaren med staden som resmål, har istället en ambition att uppleva det lokala mat-, dryck,- och aktivitetsutbudet utanför hotellet. För gästen som väljer att stanna kvar på hotellet, kommer Scandic GO att tillhandahålla ett begränsat men noga utvalt erbjudande av mat och dryck.

– Under de senaste åren har det skett förändringar i hur nya och återkommande resenärer vill disponera sin tid, både i och utanför hotellet under sitt storstadsbesök. Det ligger därför rätt i tiden att vi breddar vårt erbjudande och etablerar Scandic i ett segment där vi ser stor potential, säger Jens Mathiesen vd och koncernchef på Scandic Hotels.

Ekonomisegmentet har sett en ökad tillväxt under de senaste åren och förväntas växa ytterligare, drivet av ett förändrat resenärsbeteende. Scandics målsättning är att bli marknadsledande inom segmentet i Norden, vilket primärt skall förverkligas genom nybyggnationer och övertagande av hotell. Scandic har en attraktiv pipeline som innebär en genomsnittlig rumstillväxt på ca 1 500 rum per år. Med Scandic GO bedöms tillväxttakten kunna öka till 2 500-3 000 rum per år.

Genom den nya konfigurationen av Scandic GO, öppnar bolaget upp för hotell med kompakta rum och färre publika ytor jämfört med bolagets fullservice-hotell.

Lekfull, ung och urban design, kompakta och funktionella rum och en hotellvistelse styrd av gästens egna digitala enheter kommer att vara huvudfokus för Scandic GO. In- och utcheckning, samt tillgång till hotellrummet hanteras via Scandics mobilapplikation. Rumsunderhållningen har anpassats till hur vi idag tar del av information, nyheter och nöje. Casting från gästens egna digitala enheter till rummets tv har därför prioriterats över ett brett utbud av tv-kanaler.

Initialt kommer fem hotell genomgå renovering och lanseras under Scandic Go:

Scandic No.53, Stockholm (Kungsgatan 53, Axfast är fastighetsägare)

Scandic Upplandsgatan, Stockholm (Upplandsgatan 4, nära Norra Bantorget, Banfast är fastighetsägare)

Scandic Karl-Johan, Oslo

Scandic Grensen, Oslo

Scandic Webers, Köpenhamn.

2013 lanserade Scandic ett likande koncept, för nästan samma fastigheter. Då gick satsningen under namnet HTL.