Scandic förutser mycket stark resultatutveckling

Scandic Hotels bedömer att nettoomsättningen för årets andra kvartal kommer att uppgå till 5 200-5 400 MSEK. Justerat EBITDA förväntas uppgå till 1 000-1 100 MSEK, vilket är en betydligt högre resultatnivå än bolagets tidigare förväntningar.

Hotellmarknaden har varit mycket stark under kvartalets två första månader och Scandic räknar med en liknande marknadsutveckling i juni. Scandics genomsnittliga intäkt per tillgängligt rum (RevPAR) var i april och maj i linje med motsvarande månader 2019, vilket var ett rekordår för Scandic. Koncernens beläggningsgrad uppgick i april och maj till 55 respektive 65 procent. De genomsnittliga rumspriserna har fortsatt att förbättras under kvartalets två första månader och var högre än under motsvarande period 2019.

Scandics har haft en fortsatt hög effektivitet och god kostnadskontroll vilket bidragit till en förbättrad lönsamhet. Trots en stark hotellmarknad och fler rum i drift är antalet medarbetare lägre än vid motsvarande tidpunkt 2019,

Kvartalsresultatet förväntas vara positivt påverkat av erhållna statsstöd om cirka 60 MSEK främst hänförligt till Danmark och Tyskland. Dessutom bedöms resultatet påverkas positivt med drygt 100 MSEK av intäkter från avtalet med norska staten om beredskap för boende för flyktingar från Ukraina.

Scandic Hotels publicerar sin delårsrapport för det andra kvartalet fredagen den 15 juli 2022.