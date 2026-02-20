SBP Kredit värvar Alexander Palmqvist

I sin nya roll ansvarar Alexander Palmqvist för fondförsäljning och investerarrelationer. Han får ett övergripande ansvar för att driva och vidareutveckla bolagets fondförsäljningsstrategi i nära samarbete med CFO, samt för dialogen med både befintliga och nya investerare. Rollen omfattar även marknadsföring, presskontakter och finansiell kommunikation i samarbete med CFO och VD.

Palmqvist har en gedigen bakgrund inom fastighets- och transaktionsmarknaden. Han kommer närmast från rollen som Founding Partner på Living Impact, en fondplattform med fokus på investeringar inom bostäder och social infrastruktur. Dessförinnan har han haft seniora roller på Angermann samt varit transaktionsansvarig på Serafim.

– Vi är mycket glada över att välkomna Alexander till SBP Kredit. Hans erfarenhet och affärsmässiga bredd stärker vår position ytterligare och bidrar till att utveckla vårt erbjudande gentemot investerare i den fas vi nu befinner oss i, säger Matts Kastengren, VD på SBP Kredit.

– SBP Kredit befinner sig i en stark utvecklingsfas med tydlig strategi och en växande marknadsposition. Jag ser fram emot att vidareutveckla försäljningsarbetet och fördjupa relationerna med både befintliga och nya investerare. Mitt fokus blir att tydliggöra bolagets långsiktiga värdeskapande och bredda ägarbasen, stärka affärsprocesserna och säkerställa en transparent och professionell kommunikation i en marknad präglad av ökad aktivitet och investerarintresse, säger Alexander Palmqvist, Fondförsäljning & Investerarrelationer på SBP Kredit.